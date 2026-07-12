Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW28/2026)

Xbox News Woche KW28: Xbox-Reset, Game Pass, PlayStation und Steam: Das waren die größten Gaming-News der Woche.

Die Kalenderwoche 27 wurde von Microsoft-Entlassungen, Berichten über Xbox Game Studios, Forza Horizon 6, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dem Aus der Disc durch PlayStation geprägt.

Die vergangene Woche gehörte ohne Zweifel zu den ereignisreichsten des Jahres. Microsofts umfassender Umbau der Xbox-Sparte, zahlreiche Berichte über Studios und Strategiewechsel sowie Diskussionen rund um PlayStation und physische Spiele sorgten tagelang für Gesprächsstoff.

Xbox Reset prägt die Woche

Im Mittelpunkt stand der sogenannte Xbox Reset. Microsoft soll rund 3.200 Stellen abbauen und sich von vier Xbox Game Studios trennen. Gleichzeitig kündigte Xbox-Chefin Asha Sharma eine umfassende Neuausrichtung des Unternehmens an.

Trotz der Einschnitte sollen keine bereits angekündigten First-Party-Spiele eingestellt werden. Stattdessen will Xbox künftig mit mehr Disziplin investieren, Bethesda neu strukturieren und sich stärker auf große Marken konzentrieren.

Weitere Berichte beschäftigten sich mit neuen Besitzern für Undead Labs und Ninja Theory, der Unabhängigkeit von Compulsion Games sowie Stellenstreichungen bei Obsidian Entertainment und mehreren Bethesda-Studios. Gleichzeitig verdichten sich Hinweise, dass Microsoft künftig wieder verstärkt auf exklusive Spiele für Xbox setzen könnte. Auch Fallout statt Avowed 2 sowie die weitere Nutzung der id-Tech-Engine sorgten für Diskussionen.

Xbox Game Pass steht erneut auf dem Prüfstand

Auch der Xbox Game Pass rückte in den Fokus. Ein neuer Bericht stellte die Entwicklung des Abonnements infrage und sprach von rund 30 Millionen Abonnenten. Gleichzeitig wurde diskutiert, weshalb das oft zitierte Netflix-Modell laut Bloomberg für Videospiele bislang nicht den erhofften Erfolg gebracht haben soll. Zudem soll die Abo- und Multiplattform-Strategie hinter den ursprünglichen Erwartungen geblieben sein.

Xbox Next und physische Spiele bleiben heißes Thema

Rund um die nächste Xbox-Generation bestimmten weiterhin Gerüchte die Schlagzeilen. Laut Berichten könnte ein Disc-Laufwerk unter dem Projektnamen „Project Helix“ weiterhin Bestandteil der Planungen sein. Händler und Fans forderten Microsoft gleichermaßen dazu auf, physische Spiele auch künftig zu unterstützen.

PlayStation sorgt mit Digitalstrategie für Shitstorm

Auch Sony stand erneut im Mittelpunkt der Berichterstattung. Nach den Diskussionen um das Ende physischer Disc-Veröffentlichungen reagierten Politiker und EU-Abgeordnete auf die Entwicklung. Gleichzeitig wuchs eine Petition gegen Sonys Digitalstrategie innerhalb weniger Tage auf über 200.000 Unterschriften an.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten Berichte über Sonys Lizenzmodell statt klassischem Spielebesitz, den ersten Social-Media-Beitrag nach dem Disc-Aus, massive Kritik innerhalb der Community sowie Aussagen, wonach der Digitalvertrieb Sony deutlich höhere Einnahmen ermöglichen soll. Zudem wurde bekannt, dass Sony der Gamescom 2026 bereits zum siebten Mal in Folge fernbleiben wird.

Steam, Valve und die Gaming-Branche

Abseits der Konsolen sorgte Valve mit mehreren Meldungen für Aufmerksamkeit. Firmenchef Gabe Newell investiert Berichten zufolge rund 700 Millionen Euro in ein Forschungsschiff für Expeditionen zu den tiefsten Punkten der Erde. Gleichzeitig unterstützt Valve die Installation von Windows auf Steam Machines nun offiziell.

Ein Entwickler kritisierte außerdem die Steam-Rückerstattungsrichtlinie, nachdem sein Spiel mehr als 55.000 Rückerstattungen verzeichnete. Gleichzeitig zeigte eine Umfrage, dass 71 Prozent der Spieler weiterhin physische Spiele bevorzugen. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz in Spielen wurde intensiv diskutiert – mit überraschend hoher Akzeptanz unter Steam-Spielern.

Weitere News-Highlights der Woche

Darüber hinaus sorgten zahlreiche weitere Meldungen für Aufmerksamkeit. Bethesda sprach beim Erfolg von Indiana Jones und der Große Kreis von einem kommerziellen Erfolg, während ein Insider über die ungewisse Zukunft von Rare berichtete. Jason Schreier kritisierte die Berichterstattung rund um Marvel’s Blade, für The Elder Scrolls VI wird laut einem Bericht weiterhin mit einer Veröffentlichung in zwei bis drei Jahren gerechnet und der ehemalige Lead-Autor von Dragon Age hält die Zukunft der Reihe für beendet.

Auch Call of Duty: Black Ops 6 machte Schlagzeilen. Ein Bericht geht davon aus, dass Game Pass rund 300 Millionen US-Dollar an klassischen Spieleverkäufen gekostet haben könnte. Gleichzeitig sorgte ein Shovelware-Entwickler auf Xbox Series X mit über 305.000 zusätzlichen Gamerscore-Punkten innerhalb von nur zehn Tagen für Diskussionen. Fußballstar Erling Haaland bekannte sich zudem öffentlich als begeisterter Xbox-Spieler und verriet seine Vorfreude auf Grand Theft Auto VI.

Die Woche zeigte eindrucksvoll, wie stark Microsofts Neuausrichtung, die Zukunft physischer Spiele und die Strategien der großen Plattformbetreiber derzeit die Gaming-Branche bestimmen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW28/2026)

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