Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW28/2026)

Die Kalenderwoche 27 wurde von Microsoft-Entlassungen, Berichten über Xbox Game Studios, Forza Horizon 6, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dem Aus der Disc durch PlayStation geprägt.
Die vergangene Woche gehörte ohne Zweifel zu den ereignisreichsten des Jahres. Microsofts umfassender Umbau der Xbox-Sparte, zahlreiche Berichte über Studios und Strategiewechsel sowie Diskussionen rund um PlayStation und physische Spiele sorgten tagelang für Gesprächsstoff.
Xbox Reset prägt die Woche
Im Mittelpunkt stand der sogenannte Xbox Reset. Microsoft soll rund 3.200 Stellen abbauen und sich von vier Xbox Game Studios trennen. Gleichzeitig kündigte Xbox-Chefin Asha Sharma eine umfassende Neuausrichtung des Unternehmens an.
Trotz der Einschnitte sollen keine bereits angekündigten First-Party-Spiele eingestellt werden. Stattdessen will Xbox künftig mit mehr Disziplin investieren, Bethesda neu strukturieren und sich stärker auf große Marken konzentrieren.
Weitere Berichte beschäftigten sich mit neuen Besitzern für Undead Labs und Ninja Theory, der Unabhängigkeit von Compulsion Games sowie Stellenstreichungen bei Obsidian Entertainment und mehreren Bethesda-Studios. Gleichzeitig verdichten sich Hinweise, dass Microsoft künftig wieder verstärkt auf exklusive Spiele für Xbox setzen könnte. Auch Fallout statt Avowed 2 sowie die weitere Nutzung der id-Tech-Engine sorgten für Diskussionen.
Xbox Game Pass steht erneut auf dem Prüfstand
Auch der Xbox Game Pass rückte in den Fokus. Ein neuer Bericht stellte die Entwicklung des Abonnements infrage und sprach von rund 30 Millionen Abonnenten. Gleichzeitig wurde diskutiert, weshalb das oft zitierte Netflix-Modell laut Bloomberg für Videospiele bislang nicht den erhofften Erfolg gebracht haben soll. Zudem soll die Abo- und Multiplattform-Strategie hinter den ursprünglichen Erwartungen geblieben sein.
Xbox Next und physische Spiele bleiben heißes Thema
Rund um die nächste Xbox-Generation bestimmten weiterhin Gerüchte die Schlagzeilen. Laut Berichten könnte ein Disc-Laufwerk unter dem Projektnamen „Project Helix“ weiterhin Bestandteil der Planungen sein. Händler und Fans forderten Microsoft gleichermaßen dazu auf, physische Spiele auch künftig zu unterstützen.
PlayStation sorgt mit Digitalstrategie für Shitstorm
Auch Sony stand erneut im Mittelpunkt der Berichterstattung. Nach den Diskussionen um das Ende physischer Disc-Veröffentlichungen reagierten Politiker und EU-Abgeordnete auf die Entwicklung. Gleichzeitig wuchs eine Petition gegen Sonys Digitalstrategie innerhalb weniger Tage auf über 200.000 Unterschriften an.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten Berichte über Sonys Lizenzmodell statt klassischem Spielebesitz, den ersten Social-Media-Beitrag nach dem Disc-Aus, massive Kritik innerhalb der Community sowie Aussagen, wonach der Digitalvertrieb Sony deutlich höhere Einnahmen ermöglichen soll. Zudem wurde bekannt, dass Sony der Gamescom 2026 bereits zum siebten Mal in Folge fernbleiben wird.
Steam, Valve und die Gaming-Branche
Abseits der Konsolen sorgte Valve mit mehreren Meldungen für Aufmerksamkeit. Firmenchef Gabe Newell investiert Berichten zufolge rund 700 Millionen Euro in ein Forschungsschiff für Expeditionen zu den tiefsten Punkten der Erde. Gleichzeitig unterstützt Valve die Installation von Windows auf Steam Machines nun offiziell.
Ein Entwickler kritisierte außerdem die Steam-Rückerstattungsrichtlinie, nachdem sein Spiel mehr als 55.000 Rückerstattungen verzeichnete. Gleichzeitig zeigte eine Umfrage, dass 71 Prozent der Spieler weiterhin physische Spiele bevorzugen. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz in Spielen wurde intensiv diskutiert – mit überraschend hoher Akzeptanz unter Steam-Spielern.
Weitere News-Highlights der Woche
Darüber hinaus sorgten zahlreiche weitere Meldungen für Aufmerksamkeit. Bethesda sprach beim Erfolg von Indiana Jones und der Große Kreis von einem kommerziellen Erfolg, während ein Insider über die ungewisse Zukunft von Rare berichtete. Jason Schreier kritisierte die Berichterstattung rund um Marvel’s Blade, für The Elder Scrolls VI wird laut einem Bericht weiterhin mit einer Veröffentlichung in zwei bis drei Jahren gerechnet und der ehemalige Lead-Autor von Dragon Age hält die Zukunft der Reihe für beendet.
Auch Call of Duty: Black Ops 6 machte Schlagzeilen. Ein Bericht geht davon aus, dass Game Pass rund 300 Millionen US-Dollar an klassischen Spieleverkäufen gekostet haben könnte. Gleichzeitig sorgte ein Shovelware-Entwickler auf Xbox Series X mit über 305.000 zusätzlichen Gamerscore-Punkten innerhalb von nur zehn Tagen für Diskussionen. Fußballstar Erling Haaland bekannte sich zudem öffentlich als begeisterter Xbox-Spieler und verriet seine Vorfreude auf Grand Theft Auto VI.
Die Woche zeigte eindrucksvoll, wie stark Microsofts Neuausrichtung, die Zukunft physischer Spiele und die Strategien der großen Plattformbetreiber derzeit die Gaming-Branche bestimmen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW28/2026)
Gaming
- Gamescom 2026: Sony bleibt der Messe zum siebten Mal in Folge fern
- Xbox: Fußballer Erling Haaland ist begeisterter Xbox-Spieler, freut sich auf GTA6
- Gaming: Umfrage: 71 Prozent der Spieler bevorzugen weiterhin physische Spiele
- Halo Studios: Insider berichtet über „crazy rumor“ zu möglicher Activision-Übernahme
- Steam: Entwickler kritisiert Steam-Rückerstattungsrichtlinie nach über 55.000 Refunds
- Valve: 700 Millionen Euro Projekt: Gabe Newell baut ein Schiff für die tiefsten Orte der Erde
- Indiana Jones und der Große Kreis: Bethesda-Manager spricht von kommerziellem Erfolg
- RARE: Xbox-Studio soll laut Insider-Bericht vor ungewisser Zukunft stehen
- Marvel’s Blade: Jason Schreier kritisiert Berichterstattung
- The Elder Scrolls VI: Release liegt noch 2-3 Jahre entfernt – Bericht
- Steam Machine: Valve ermöglicht die Installation von Windows jetzt offiziell
- Call of Duty: Black Ops 6: 300 Millionen US-Dollar weniger Umsatz durch Game Pass – Bericht
- Xbox Series X: Shovelware-Entwickler fügen in zehn Tagen 305.000 Gamerscore hinzu
- Gaming: KI in Spielen spaltet die Community – Steam-Spieler zeigen überraschend hohe Akzeptanz
- Dragon Age: The Veilguard: Ehemaliger Lead-Autor hält die Reihe für tot
- PlayStation 6: Sony will die Marke über das Wohnzimmer hinaus weiterentwickeln
Xbox Reset
- Xbox Game Studios: 3.200 Jobs fallen weg, vier Studios verlassen das Unternehmen
- Xbox Game Studios: Microsoft trennt sich von vier renommierten Entwicklerstudios
- Xbox: Asha Sharma nennt bis zu zehnmal niedrigere Margen als Konkurrenz
- Xbox Game Pass: Abo- und Multiplattform-Strategie blieben hinter den Erwartungen zurück
- Xbox Game Studios: Neue Besitzer für Undead Labs und Ninja Theory
- State of Decay 3: Keine Verpflichtung für Game Pass-Veröffentlichung
- Xbox Game Studios: Asha bestätigt: Keine angekündigten First-Party-Spiele trotz Stellenabbau eingestellt
- Xbox Game Studios: „Das ist ein Reset“ – Xbox-Chefin kündigt Wachstum und Milliarden-Ziel an
- Xbox Game Studios: Xbox strukturiert Bethesda um und konzentriert sich auf große Marken
- Xbox Game Studios: Xbox verspricht Rekordinvestitionen – aber mit klarerem Fokus und deutlich mehr Disziplin
- Compulsion Games: Studio verlässt Xbox und wird wieder unabhängig
- Obsidian Entertainment: Stellenabbau betrifft rund 25% der Belegschaft – Bericht
- Xbox: Konsole macht laut Asha Sharma 80 Prozent des Geschäfts aus
- Xbox Game Studios: Doom- und Elder-Scrolls-Studios verlieren offenbar zahlreiche Mitarbeiter
- Xbox: Microsoft plant offenbar wieder mehr Exklusivspiele für die Konsole
- Bethesda Softworks: „Wir müssen den Kurs ändern“ – Bethesda kündigt nach Xbox-Kürzungen neue Strategie an
- Xbox: Asha Sharma kritisiert frühere Strategie unter Phil Spencer
- Obsidian Entertainment: Fallout statt Avowed 2 sorgt für Aufsehen
- id Software: Xbox soll Engine trotz Entlassungen weiter nutzen
- Xbox Series X: Rückkehr zu mehr Exklusivspielen
Xbox Game Pass
- Xbox Game Pass: Nur 30 Millionen? Neuer Bericht wirft Fragen zur Entwicklung des Abos auf
- Xbox Game Pass: Warum das Netflix-Modell laut Bloomberg nicht funktioniert
- Xbox Game Pass: Abo verliert diese 10 Spiele am 15. Juli 2026
- Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Juli 2026 im Abo
Xbox Next
- Xbox Next: Project Helix: Disc-Laufwerk für Xbox noch nicht vom Tisch – Bericht
- Xbox: Händler ruft Microsoft zur Stärkung physischer Spiele und Project Helix auf
- Xbox Next: Fans fordern Festhalten an Disc-Spielen
PlayStation 5 und das Ende der Disc
- PlayStation 5: Politik: EU und Abgeordnete reagieren auf das Disc-Aus von Sony
- PlayStation 5: „Dann gehört mir nichts mehr“ – Hideo Kojima warnt vor der Zukunft des Gamings
- PlayStation 5: Post zum Disc-Aus erreicht mehr Views als GTA 6 Trailer
- PlayStation 5: Diskussion um Community Notes und Digital-Strategie auf X eskaliert weiter
- PlayStation 5: Petition gegen Sonys Ende physischer Discs erreicht 120.000 Unterschriften
- PlayStation 5: Nutzungsbedingungen bekräftigen Lizenzmodell statt Spielebesitz
- PlayStation 5: Sony soll selbst Geschäftspartner über Disc-Aus im Unklaren gelassen haben
- PlayStation 5: Erster PlayStation-Beitrag nach dem Disc-Aus sorgt für massiven Gegenwind
- PlayStation 5: Nach dem Aus für Disc-Spiele verkauft Sony-CEO Aktien im Millionenwert
- PlayStation 5: Petition gegen Sonys Ende physischer Discs erreicht über 200.000 Unterschriften
- PlayStation 5: Digitalvertrieb soll Sony deutlich höhere Einnahmen sichern
- PlayStation 5: Analyst erklärt, warum Kundenloyalität für Sony keine Rolle spielt
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW27/2026)
Xbox & Gaming
- PlayStation 5: Das Ende der Disc: Neue Spiele erscheinen ab 2028 nur noch digital
- Gaming: Lenovo: RAM- und SSD-Preise werden sich nie wieder zurückentwickeln
- Gaming: Memory-Preise könnten laut Jefferies bis Ende 2026 massiv steigen
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neuer Trailer zeigt PS5 Pro-Version des Remakes
- Xbox Game Studios: Bericht nennt mögliche Schließung von Undead Labs
- Microsoft: Gewerkschaften gehen vor möglichen Entlassungen auf Konfrontationskurs
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikmodi mit 60fps auf Xbox Series X und Playstation 5
- State of Decay 3: Bericht schürt Sorgen um eine mögliche Studioschließung
- Marvel’s Blade: Xbox erwägt Einstellung und Arkane-Verkauf – Bericht
- IO Interactive: Xbox zieht sich aus Project Fantasy-Entwicklung zurück
- Microsoft: Nächste Entlassungswelle? Tausende Stellenstreichungen – Xbox ebenfalls betroffen
- Microsoft: Verspricht stabile Spiele-Investitionen trotz drohender Entlassungen
- Forza Horizon 6: Bereits 7,4 Millionen Verkäufe laut Bericht
- Xbox Game Studios: Falschmeldung entlarvt: Um Obsidian gab es nie Schließungsverhandlungen
- Gaming: Kojimas Warnung zur Digitalisierung rückt wieder in den Fokus
- Xbox Next: Weitere Fake-News entlarvt: Es gab keine überstürzte Preisanpassung
Xbox Game Pass
- Xbox Game Pass: Gerücht um beendete Third-Party-Verträge entkräftet
- Xbox Game Pass: Microsoft will euch unbedingt wissen lassen: Call of Duty nicht mehr im Abo
Xbox Next
- Xbox Next: Xbox testet Disc-to-Digital Feature zur Umwandlung physischer Spiele in digitale Lizenzen
- Xbox Next: Nach der Disc könnte auch das Laufwerk verschwinden – Sony und Xbox vor digitaler Zukunft
- Xbox Next: Project Helix Preis: Wie viel könnte die neue Xbox kosten?
- Xbox Next: Weitere Fake-News entlarvt: Es gab keine überstürzte Preisanpassung
GTA VI
- Grand Theft Auto VI: Händler meldet sechsmal mehr Vorbestellungen als bei Call of Duty
- Grand Theft Auto VI: 60fps Performance-Modus möglicherweise erst nach Launch
- Grand Theft Auto VI: Digital Foundry erwartet maximal 30 FPS-Ziel auf PS5 und Xbox Series X
PlayStation 5
- PlayStation 5: Das Ende der Disc: Neue Spiele erscheinen ab 2028 nur noch digital
- PlayStation 5: PlayStation-Fans laufen Sturm: Disc-Aus löst weltweite Boykotte und Protestwelle aus
- PlayStation 5: PS5 erlebt historischen Einbruch bei Hardware-Verkäufen
- PlayStation 5: Sony setzt weiter auf Live Service Games
- PlayStation 5: Sony löscht über 500 gekaufte Studio Canal-Filme aus Nutzer-Bibliotheken
- PlayStation Plus könnte erneut teurer werden – Sony spricht offen über Preiserhöhung
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:
- Google News: news.google.com
- TikTok: tiktok.com/xboxdynasty
- Facebook: facebook.com/xboxdynasty
- X-Twitter: twitter.com/xboxdynasty
- YouTube: youtube.com/xboxdynasty
- Twitch: twitch.tv/xboxdynasty