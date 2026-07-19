Xbox Series X: Xbox News der Woche – Die wichtigsten Themen (KW29/2026)

Xbox News Woche KW29: Xbox, GTA VI und PlayStation: Das waren die größten Gaming-News der Woche.

Die Kalenderwoche 27 wurde von Microsoft-Entlassungen, Berichten über Xbox Game Studios, Forza Horizon 6, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dem Aus der Disc durch PlayStation geprägt.

Auch in der Kalenderwoche 29 war in der Gaming-Branche wieder jede Menge los. Xbox stand erneut im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen – von neuen Gerüchten zur nächsten Konsolengeneration über Halo bis hin zu Obsidian und Microsoft. Gleichzeitig sorgten GTA VI, PlayStation und mehrere überraschende Branchenmeldungen für Gesprächsstoff.

Halo feiert Goldstatus und sorgt auf PlayStation für Furore

Zu den größten Überraschungen der Woche gehörte Halo: Campaign Evolved. Der Shooter erreichte offiziell den Goldstatus und startet bereits am 23. Juli in den Early Access. Gleichzeitig sorgte das Spiel für Schlagzeilen, weil es die PlayStation-Vorbesteller-Charts in den USA stürmte und damit eindrucksvoll das Interesse an der Marke unterstrich.

GTA VI bleibt das dominierende Gesprächsthema

Auch Grand Theft Auto VI bestimmte erneut die Schlagzeilen. Ein Analyst sorgte mit der Aussage für Diskussionen, das Spiel könne selbst für einen Preis von 200 US-Dollar noch nicht zu teuer sein. Parallel dazu rechnet ein Bericht mit Umsätzen von fast fünf Milliarden US-Dollar allein in der Launch-Woche – Zahlen, die die enorme Erwartungshaltung rund um den Rockstar-Titel verdeutlichen.

Neue Xbox-Gerüchte sorgen für Diskussionen

Rund um die nächste Xbox machten erneut zahlreiche Spekulationen die Runde. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein Bericht über angebliche neue Details zur Hardware. Windows-Central-Redakteur Jez Corden widersprach den Gerüchten jedoch deutlich und bezeichnete sie als „völligen Blödsinn“. Gleichzeitig gehen Analysten davon aus, dass die kommende Xbox trotz schwieriger Marktbedingungen Millionen Käufer finden könnte.

Microsoft und Xbox im Fokus

Microsoft stand auch in dieser Woche mehrfach im Mittelpunkt. Besonders bemerkenswert war ein Gerichtsurteil, das einem Spieler nach einer Kontosperrung wieder Zugriff auf seine komplette digitale Spielesammlung verschaffte.

Darüber hinaus gerieten die jüngsten Entlassungen erneut in die Kritik. Im offiziellen Xbox Player Voice Forum äußerten zahlreiche Nutzer ihren Unmut über die Entwicklung. Überraschend erhielt Xbox gleichzeitig Rückendeckung vom ehemaligen PlayStation-Chef, der Microsofts Strategie in einem wichtigen Punkt verteidigte.

Obsidian, Compulsion Games und id Software

Auch mehrere Xbox-Studios sorgten für Schlagzeilen. Trotz der jüngsten Kürzungen soll Avowed 2 laut Berichten weiterhin in Planung sein. Compulsion Games möchte nach dem Erfolg von South of Midnight neue kreative Wege einschlagen, während ein Software-Entwickler von id Software nach den Entlassungen deutliche Kritik an den Entscheidungen äußerte.

PlayStation bleibt wegen Digitalstrategie unter Druck

Sony stand ebenfalls erneut im Mittelpunkt der Berichterstattung. Eine Klage über 457 Millionen US-Dollar wegen der Disc-Strategie sorgte ebenso für Aufmerksamkeit wie eine Klarstellung der Europäischen Union, wonach Sony physische Spiele grundsätzlich einstellen dürfe, solange Verbraucherrechte gewahrt bleiben.

Gleichzeitig geriet das Unternehmen trotz großer Rabattaktionen weiter wegen seiner Digitalstrategie unter Druck. Auch in Mexiko forderten Politiker Konsequenzen gegen Sony. Zusätzlich deaktivierte das Unternehmen die YouTube-Kommentare bei Familienspielen, was ebenfalls für Diskussionen sorgte. Positiv aufgenommen wurde dagegen das Juli-Line-up von PlayStation Plus mit Titeln wie Rise of the Ronin und Avatar.

Weitere Highlights der Woche

Abseits der großen Branchenthemen gab es zahlreiche weitere spannende Meldungen. Crytek sprach erstmals über die ursprünglichen Pläne einer kompletten Ryse: Son of Rome-Saga, die Rom, Ägypten und sogar Japan umfassen sollte. Ein neuer Xbox-Controller mit Hall-Effect-Sticks und Back Buttons sorgte mit einem Preis von nur 34,99 Euro für Interesse.

DOOM: The Dark Ages – Revelations überzeugte die Fachpresse mit starken Wertungen. Der Sprecher von Grand Theft Auto IV sprach sich erneut für ein Remaster aus. Eine Marktanalyse prognostiziert zudem einen deutlichen Rückgang des Konsolenmarktes im Jahr 2026.

Für Diskussionen sorgten außerdem Berichte über fast eine Million US-Dollar Umsatz mit Day-One-DLCs von Assassin’s Creed Black Flag Resynced, erste Gameplay-Szenen zu Virtua Fighter Crossroads sowie eine Studie über die Risiken von KI-Chatbots für Jugendliche.

Die KW29 zeigte einmal mehr, wie vielfältig die Themen in der Gaming-Welt derzeit sind. Während Microsoft und Xbox weiter an ihrer Zukunft arbeiten, sorgen GTA VI, Halo und die Debatten um digitale Spiele auch weiterhin für reichlich Gesprächsstoff.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW29/2026)

Gaming

Halo: Campaign Evolved

Grand Theft Auto VI

Xbox Next

PlayStation 5

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