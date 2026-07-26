Xbox Series X: Xbox News der Woche – Die wichtigsten Themen (KW30/2026)

Xbox Cloud Gaming mit Werbung, Abwärtskompatibilität auf dem PC, neue Halo-Berichte, GTA VI und anhaltende Proteste gegen Sonys Disc-Strategie bestimmten die Gaming-Woche.
Die Gaming-Woche hatte es erneut in sich: Microsoft überraschte mit neuen Plänen für Xbox Cloud Gaming und der Ausweitung der Abwärtskompatibilität auf den PC, während sich Xbox Series X bei den jüngsten Verkaufszahlen deutlich verbessern konnte. Gleichzeitig bestimmten Halo, GTA VI und die anhaltende Debatte über physische Spiele auf PlayStation die Schlagzeilen.
Auch abseits der Konsolen gab es reichlich Gesprächsstoff. Explodierende Speicherpreise, neue Zahlen zur Steam Machine, eine Gamescom auf Rekordkurs und die Insolvenz eines traditionsreichen britischen Spielehändlers zeigen, wie stark sich die Branche derzeit verändert.
Xbox Cloud Gaming könnte kostenlos werden
Microsoft testet derzeit eine kostenlose Variante von Xbox Cloud Gaming, die sich über Werbung finanzieren soll. Damit könnte der Zugang zum Cloud-Angebot künftig auch ohne kostenpflichtiges Abonnement möglich werden.
Für Aufmerksamkeit sorgte außerdem die Abwärtskompatibilität. Microsoft bringt die Xbox-Emulation auf den PC und startet zunächst mit vier Klassikern.
Gleichzeitig versprach Xbox schnelle Hilfe für Spieler, die von Kontoproblemen betroffen sind. Dafür sollen Direktnachrichten geöffnet werden, um entsprechende Fälle schneller bearbeiten zu können.
Bei den Hardware-Verkäufen gab es ebenfalls positive Nachrichten: Die Xbox Series X konnte im Juni deutlich zulegen, während PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 Rückgänge hinnehmen mussten.
Halo zwischen Early Access und neuen Gerüchten
Bei Halo: Campaign Evolved drehte sich in dieser Woche vieles um den Early Access. Halo Studios veröffentlichte sämtliche Startzeiten und Details, doch nicht für alle Käufer verlief der Start problemlos. Einige Premium-Spieler berichteten trotz Bezahlung über fehlenden Zugriff.
Gleichzeitig sorgte ein neuer Leak zur Zukunft von Halo für Diskussionen. Demnach sollen mehrere Projekte gestrichen worden sein und die langfristigen Planungen für die Reihe neu ausgerichtet werden.
GTA VI liefert neue Hinweise
Natürlich durfte auch Grand Theft Auto VI nicht fehlen. Ein ehemaliger Rockstar-Produzent erklärte, das kommende Spiel müsse angesichts der enormen Erwartungen schlicht gigantisch werden.
Interessant waren außerdem Hinweise aus Xbox-Dateien. Diese deuten darauf hin, dass Story-Modus und GTA Online möglicherweise getrennt installiert werden können. Gerade angesichts der erwarteten Größe des Spiels könnte eine modulare Installation für viele Spieler interessant werden.
Starfield erreicht 17 Millionen Spieler
Bethesda konnte unterdessen neue Zahlen zu Starfield vermelden. Das Weltraum-Rollenspiel hat inzwischen 17 Millionen Spieler erreicht, die zusammen nahezu eine Milliarde Stunden im Spiel verbracht haben.
Auch The Elder Scrolls VI machte wieder Schlagzeilen. Ein neues Update zur Entwicklung sorgte nach der langen Wartezeit für neue Hoffnung unter den Fans.
Bei Forza Horizon 6 gab es dagegen Kritik: Ein ehemaliger Playground-Entwickler bezeichnete die Laufzeiten einiger Lizenzen als enttäuschend kurz.
PlayStation-Proteste gehen weiter
Bei Sony bestimmte erneut die Diskussion über physische Spiele einen großen Teil der Woche. Unter dem Trailer zu Marvel’s Wolverine protestierten zahlreiche Nutzer gegen Sonys Kurs und hinterließen kritische Kommentare.
Die Folgen der Disc-Entscheidung sollen inzwischen auch neue Spiele betreffen. Gleichzeitig zeigen aktuelle Verkaufszahlen allerdings, dass physische Spiele auf PlayStation weiter an Bedeutung verlieren.
Die Debatte reicht mittlerweile weit über die Community hinaus. Yoko Taro bedauerte öffentlich das Verschwinden physischer Spielemedien, während die Macher von Disgaea Sonys Strategie mit Blick auf PlayStation 6 scharf kritisierten. Analysten warnten zudem davor, dass ein vollständiger Abschied von Discs den milliardenschweren Gebrauchtspielemarkt gefährden könnte.
Andere Stimmen sehen die Entwicklung weniger dramatisch. Chet Faliszek sieht keine Verschwörung hinter Sonys Digitalstrategie, während Guillemot davon ausgeht, dass das Disc-Aus die Spielebranche insgesamt nicht besonders stark beeinträchtigen wird.
Speicherkrise setzt Gaming-Hardware unter Druck
Ein weiteres großes Thema waren die steigenden Hardwarekosten. DDR5-Arbeitsspeicher verteuerte sich teilweise drastisch, wobei einzelne RAM-Kits inzwischen Preise von fast 1.000 Euro erreichen.
Auch Valve rechnet nicht mit einer schnellen Entspannung. Gaming-PCs könnten dadurch noch teurer werden. Gleichzeitig soll die Steam Machine Schätzungen zufolge mittlerweile bis zu 15.000 Geräte pro Woche verkaufen. Valve bleibt dabei seiner bisherigen Plattformstrategie treu und verzichtet bewusst auf exklusive Spiele.
Der ehemalige Xbox-Manager Peter Moore warnte passend dazu vor immer höheren Konsolenpreisen. Diese könnten langfristig die Zukunft klassischer Konsolenhardware gefährden.
Destiny 2 schlägt Marathon deutlich
Interessante Zahlen gab es auch von Bungie. Während Destiny 2 rund 65.000 Spieler erreichte, kam Marathon im Vergleich auf lediglich rund 6.000.
Parallel dazu macht die Community Druck auf Bungie: Eine Petition für Destiny 3 wurde bereits von mehr als 400.000 Spielern unterschrieben.
Weitere Aufmerksamkeit erhielt STALKER 2: Heart of Chornobyl. Die zeitweise Xbox-Exklusivität soll Berichten zufolge mehr gekostet haben als die eigentliche Entwicklung des Spiels.
Gamescom 2026 erreicht nächsten Meilenstein
Positive Nachrichten gibt es für die Gamescom 2026: Die Messe ist vollständig ausgebucht und erreicht damit einen weiteren wichtigen Meilenstein.
Weniger erfreulich sieht es im britischen Einzelhandel aus. Der Spielehändler Game meldete Insolvenz und soll Schulden in Höhe von 15,8 Millionen Pfund angehäuft haben.
Auch bei Microsoft bleiben die Folgen der jüngsten Umstrukturierungen ein Thema. Nach den Xbox-Entlassungen reichte eine Gewerkschaft Beschwerde ein. Gleichzeitig sorgte der überraschende Abgang eines erst kürzlich eingesetzten Xbox-Managers für weitere Schlagzeilen.
KI bleibt eines der großen Streitthemen
Zum Abschluss sorgte künstliche Intelligenz erneut für Diskussionen. Spotify entfernte mehr als 75 Millionen KI-generierte Spam-Songs von seiner Plattform.
Regisseur Neill Blomkamp ging dagegen einen völlig anderen Weg und präsentierte mit Nightborne einen Sci-Fi-Film, der vollständig mithilfe künstlicher Intelligenz produziert wurde.
Damit bleibt die Gaming- und Entertainment-Branche auch in dieser Woche zwischen technologischem Wandel und kontroversen Geschäftsentscheidungen gefangen. Xbox experimentiert mit neuen Zugangsmodellen und erweitert seine Plattform, während PlayStation weiterhin mit den Folgen seiner Digitalstrategie konfrontiert wird. Gleichzeitig werfen steigende Hardwarepreise, KI und die Zukunft physischer Medien immer größere Fragen darüber auf, wie Gaming in den kommenden Jahren aussehen wird.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW30/2026)
Gaming
- Xbox Series X: Verspricht schnelle Hilfe bei Kontoproblemen und öffnet Direktnachrichten für Betroffene
- Valve: Gaming-PCs könnten noch teurer werden – ein Ende der Speicherkrise ist nicht in Sicht
- Steam Machine: Verkauft laut Schätzungen bis zu 15.000 Geräte pro Woche
- Bungie: 65.000 Spieler gegen 6.000 – Destiny 2 übertrifft Marathon klar
- Spotify Music: Dienst entfernt über 75 Millionen KI-generierte Spam-Songs
- NVIDIA: Chef Jensen Huang – Getragene Jacke wird für fast eine Million Dollar versteigert
- Mortal Shell II: PS5-Spiel schon vor Release ausverkauft – neue Debatte um Disc-Version
- Gaming: Peter Moore warnt – Steigende Konsolenpreise gefährden die Zukunft klassischer Hardware
- Steam Machine: Valve verzichtet bewusst auf exklusive Spiele
- Starfield: 17 Millionen Spieler und fast eine Milliarde Stunden
- The Elder Scrolls VI: Update macht Fans nach langer Wartezeit Hoffnung
- X-Twitter: Immer mehr Fake-News? Brancheninsider kritisiert Entwicklung
- Take-Two Interactive: GTA 6 sorgt für Rückenwind – weitere Studio-Übernahmen in Aussicht
- STALKER 2 Heart of Chornobyl: Xbox-Exklusivität teurer als Entwicklung
- Gaming: DDR5-Preise explodieren – Einige RAM-Kits kosten jetzt fast 1.000 Euro
- Gamescom 2026: Vollständig ausgebucht – Messe erreicht neuen Meilenstein
- Xbox Series X: Überraschender Abgang – Neuer Top-Manager ist schon wieder weg
- Microsoft: Nach Xbox-Entlassungen – Gewerkschaft reicht Beschwerde ein
- Kino, Serien & TV: Nightborne – Neill Blomkamp zeigt vollständig mit KI produzierten Sci-Fi-Film
- Gaming: Britischer Spielehändler Game meldet Insolvenz mit 15,8 Millionen Pfund Schulden
- Xbox Series X: Bringt Abwärtskompatibilität auf den PC und startet mit vier Klassikern
- Destiny 3: Über 400.000 Spieler unterschreiben Petition
- Forza Horizon 6: Lizenzen sind laut Ex-Playground-Entwickler „enttäuschend kurz“
- Xbox Series X: Legt im Juni kräftig zu, während PS5 und Switch 2 Rückgänge verzeichnen
- Xbox Cloud Gaming: Kostenloses Cloud Gaming mit Werbung in der Testphase
- Paramount: 111-Milliarden-Dollar-Deal gestoppt – Paramount kann Warner Bros. Discovery vorerst nicht übernehmen
- Final Fantasy VII Revelation: Square Enix reagiert auf die Open-World-Müdigkeit
- SEGA: Plant den Wandel – Mehr digitale Verkäufe, aber Spiele auf Disc sollen bleiben
- Xbox 360: Spiele auf PC – Dataminer bringen erste Spiele mit Microsofts eigener Technik zum Laufen
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Über 3,5 Millionen Verkäufe – Jahresziel in 14 Tagen übertroffen
Grand Theft Auto VI
- Grand Theft Auto VI: Muss gigantisch sein – Ex-Rockstar-Produzent äußert sich
- Grand Theft Auto VI: Xbox-Dateien deuten auf getrennte Installation von Story und Online hin
- Grand Theft Auto VI: Mit Verfallsdatum? Japanische Handelsversion wird nach 170 Tagen zum Problem
Halo & Campaign Evolved
- Halo Studios: Neuer Halo-Leak – Mehrere Projekte gestrichen, Zukunft der Reihe offenbar neu geplant
- Halo Studios: Nennen alle Zeiten und Details zum Early Access von Halo – Campaign Evolved
- Halo: Campaign Evolved: Bezahlt, aber ausgesperrt – Premium-Spieler melden Zugriffsprobleme – UPDATE
- Halo Next: Halo Project Ekur: Vom Battle Royale zum Extraction-Shooter – dann kam das endgültige Aus
- Halo: Campaign Evolved: Dieser eine Satz lässt Fans jetzt auf ein Halo 2 Remake hoffen
- Halo: Campaign Evolved: Von 2001 bis 2026 – im direkten Grafikvergleich
- Halo: Campaign Evolved: Alle Zwischensequenzen der zehn Original-Missionen in 4K
- Halo: Campaign Evolved: Läuft jetzt überall – als Entschädigung gibt es eine kostenlose Rüstung
Xbox Game Pass
- Xbox Game Pass: Letzte Chance – Diese acht Spiele sind nur noch wenige Tage verfügbar
- Xbox Game Pass: Meta Horizon+ enthält ab sofort Starter-Abo mit über 50 Spielen
- Xbox Cloud Gaming: Werbung soll das eigentliche Gameplay nicht unterbrechen
Playstation
- PlayStation 5: Gekauft, heruntergeladen, kein Geld zurück? Spieler kritisieren Sonys Regeln
- PlayStation 5: Marvel’s Wolverine Trailer voller kritischer Stimmen
- PlayStation 5: Sonys Disc-Entscheidung sorgt weiter für Ärger – jetzt leiden sogar neue Spiele darunter
- PlayStation 6: Disgaea-Macher attackiert Sonys Kurs: „Dann braucht es auch keine PS-Hardware mehr“
- PlayStation 5: Yoko Taro bedauert das Ende physischer Spielemedien
- PlayStation 5: Disc-Kontroverse führt zu strengsten Social-Media-Regeln aller Zeiten – Bericht
- PlayStation 5: Analysten – Disc-Aus könnte Milliardenmarkt für Gebrauchtspiele zerstören
- PlayStation 5: Guillemot: Disc-Aus wird Branche nicht groß beeinträchtigen
- PlayStation 5: Rockstar-Mitgründer Dan Houser spricht sich für Spiele auf Disc aus
- PlayStation 5: PSN down – PlayStation Network kämpft derzeit mit einer Störung
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eine wirkliche Top News gab es für mich diese Woche nicht. Nur eine schlechte und zwar die Verschiebung von Tomb Raider: Catalyst. 😭
solide aber für mich kein Highlight wirklich
Die Nachrichten zur Grafik von Halo Campaign Evolved war mein Favorit.
Kostenlos?? Erst Werbung ansehen müssen und dann 1 STUNDE spielen können pro Tag. EINE STUNDE was soll da gehen viele Tutorials gehen länger ohne etwas vom richtigen Spiel zu sehen. Es wird Microsoft Millionen bringen weil einige Idioten selbst davon nicht die Finger lassen können und damit weitere „Ideen“ Microsofts vorantreiben. Das beste wäre, wenn nicht ein einziger es nutzen würde.