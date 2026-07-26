Xbox Series X: Xbox News der Woche – Die wichtigsten Themen (KW30/2026)

Xbox legt zu, Cloud Gaming wird kostenlos und PlayStation kämpft weiterhin mit Disc-Protesten.

Xbox Cloud Gaming mit Werbung, Abwärtskompatibilität auf dem PC, neue Halo-Berichte, GTA VI und anhaltende Proteste gegen Sonys Disc-Strategie bestimmten die Gaming-Woche.

Die Gaming-Woche hatte es erneut in sich: Microsoft überraschte mit neuen Plänen für Xbox Cloud Gaming und der Ausweitung der Abwärtskompatibilität auf den PC, während sich Xbox Series X bei den jüngsten Verkaufszahlen deutlich verbessern konnte. Gleichzeitig bestimmten Halo, GTA VI und die anhaltende Debatte über physische Spiele auf PlayStation die Schlagzeilen.

Auch abseits der Konsolen gab es reichlich Gesprächsstoff. Explodierende Speicherpreise, neue Zahlen zur Steam Machine, eine Gamescom auf Rekordkurs und die Insolvenz eines traditionsreichen britischen Spielehändlers zeigen, wie stark sich die Branche derzeit verändert.

Xbox Cloud Gaming könnte kostenlos werden

Microsoft testet derzeit eine kostenlose Variante von Xbox Cloud Gaming, die sich über Werbung finanzieren soll. Damit könnte der Zugang zum Cloud-Angebot künftig auch ohne kostenpflichtiges Abonnement möglich werden.

Für Aufmerksamkeit sorgte außerdem die Abwärtskompatibilität. Microsoft bringt die Xbox-Emulation auf den PC und startet zunächst mit vier Klassikern.

Gleichzeitig versprach Xbox schnelle Hilfe für Spieler, die von Kontoproblemen betroffen sind. Dafür sollen Direktnachrichten geöffnet werden, um entsprechende Fälle schneller bearbeiten zu können.

Bei den Hardware-Verkäufen gab es ebenfalls positive Nachrichten: Die Xbox Series X konnte im Juni deutlich zulegen, während PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 Rückgänge hinnehmen mussten.

Halo zwischen Early Access und neuen Gerüchten

Bei Halo: Campaign Evolved drehte sich in dieser Woche vieles um den Early Access. Halo Studios veröffentlichte sämtliche Startzeiten und Details, doch nicht für alle Käufer verlief der Start problemlos. Einige Premium-Spieler berichteten trotz Bezahlung über fehlenden Zugriff.

Gleichzeitig sorgte ein neuer Leak zur Zukunft von Halo für Diskussionen. Demnach sollen mehrere Projekte gestrichen worden sein und die langfristigen Planungen für die Reihe neu ausgerichtet werden.

GTA VI liefert neue Hinweise

Natürlich durfte auch Grand Theft Auto VI nicht fehlen. Ein ehemaliger Rockstar-Produzent erklärte, das kommende Spiel müsse angesichts der enormen Erwartungen schlicht gigantisch werden.

Interessant waren außerdem Hinweise aus Xbox-Dateien. Diese deuten darauf hin, dass Story-Modus und GTA Online möglicherweise getrennt installiert werden können. Gerade angesichts der erwarteten Größe des Spiels könnte eine modulare Installation für viele Spieler interessant werden.

Starfield erreicht 17 Millionen Spieler

Bethesda konnte unterdessen neue Zahlen zu Starfield vermelden. Das Weltraum-Rollenspiel hat inzwischen 17 Millionen Spieler erreicht, die zusammen nahezu eine Milliarde Stunden im Spiel verbracht haben.

Auch The Elder Scrolls VI machte wieder Schlagzeilen. Ein neues Update zur Entwicklung sorgte nach der langen Wartezeit für neue Hoffnung unter den Fans.

Bei Forza Horizon 6 gab es dagegen Kritik: Ein ehemaliger Playground-Entwickler bezeichnete die Laufzeiten einiger Lizenzen als enttäuschend kurz.

PlayStation-Proteste gehen weiter

Bei Sony bestimmte erneut die Diskussion über physische Spiele einen großen Teil der Woche. Unter dem Trailer zu Marvel’s Wolverine protestierten zahlreiche Nutzer gegen Sonys Kurs und hinterließen kritische Kommentare.

Die Folgen der Disc-Entscheidung sollen inzwischen auch neue Spiele betreffen. Gleichzeitig zeigen aktuelle Verkaufszahlen allerdings, dass physische Spiele auf PlayStation weiter an Bedeutung verlieren.

Die Debatte reicht mittlerweile weit über die Community hinaus. Yoko Taro bedauerte öffentlich das Verschwinden physischer Spielemedien, während die Macher von Disgaea Sonys Strategie mit Blick auf PlayStation 6 scharf kritisierten. Analysten warnten zudem davor, dass ein vollständiger Abschied von Discs den milliardenschweren Gebrauchtspielemarkt gefährden könnte.

Andere Stimmen sehen die Entwicklung weniger dramatisch. Chet Faliszek sieht keine Verschwörung hinter Sonys Digitalstrategie, während Guillemot davon ausgeht, dass das Disc-Aus die Spielebranche insgesamt nicht besonders stark beeinträchtigen wird.

Speicherkrise setzt Gaming-Hardware unter Druck

Ein weiteres großes Thema waren die steigenden Hardwarekosten. DDR5-Arbeitsspeicher verteuerte sich teilweise drastisch, wobei einzelne RAM-Kits inzwischen Preise von fast 1.000 Euro erreichen.

Auch Valve rechnet nicht mit einer schnellen Entspannung. Gaming-PCs könnten dadurch noch teurer werden. Gleichzeitig soll die Steam Machine Schätzungen zufolge mittlerweile bis zu 15.000 Geräte pro Woche verkaufen. Valve bleibt dabei seiner bisherigen Plattformstrategie treu und verzichtet bewusst auf exklusive Spiele.

Der ehemalige Xbox-Manager Peter Moore warnte passend dazu vor immer höheren Konsolenpreisen. Diese könnten langfristig die Zukunft klassischer Konsolenhardware gefährden.

Destiny 2 schlägt Marathon deutlich

Interessante Zahlen gab es auch von Bungie. Während Destiny 2 rund 65.000 Spieler erreichte, kam Marathon im Vergleich auf lediglich rund 6.000.

Parallel dazu macht die Community Druck auf Bungie: Eine Petition für Destiny 3 wurde bereits von mehr als 400.000 Spielern unterschrieben.

Weitere Aufmerksamkeit erhielt STALKER 2: Heart of Chornobyl. Die zeitweise Xbox-Exklusivität soll Berichten zufolge mehr gekostet haben als die eigentliche Entwicklung des Spiels.

Gamescom 2026 erreicht nächsten Meilenstein

Positive Nachrichten gibt es für die Gamescom 2026: Die Messe ist vollständig ausgebucht und erreicht damit einen weiteren wichtigen Meilenstein.

Weniger erfreulich sieht es im britischen Einzelhandel aus. Der Spielehändler Game meldete Insolvenz und soll Schulden in Höhe von 15,8 Millionen Pfund angehäuft haben.

Auch bei Microsoft bleiben die Folgen der jüngsten Umstrukturierungen ein Thema. Nach den Xbox-Entlassungen reichte eine Gewerkschaft Beschwerde ein. Gleichzeitig sorgte der überraschende Abgang eines erst kürzlich eingesetzten Xbox-Managers für weitere Schlagzeilen.

KI bleibt eines der großen Streitthemen

Zum Abschluss sorgte künstliche Intelligenz erneut für Diskussionen. Spotify entfernte mehr als 75 Millionen KI-generierte Spam-Songs von seiner Plattform.

Regisseur Neill Blomkamp ging dagegen einen völlig anderen Weg und präsentierte mit Nightborne einen Sci-Fi-Film, der vollständig mithilfe künstlicher Intelligenz produziert wurde.

Damit bleibt die Gaming- und Entertainment-Branche auch in dieser Woche zwischen technologischem Wandel und kontroversen Geschäftsentscheidungen gefangen. Xbox experimentiert mit neuen Zugangsmodellen und erweitert seine Plattform, während PlayStation weiterhin mit den Folgen seiner Digitalstrategie konfrontiert wird. Gleichzeitig werfen steigende Hardwarepreise, KI und die Zukunft physischer Medien immer größere Fragen darüber auf, wie Gaming in den kommenden Jahren aussehen wird.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW30/2026)

Gaming

Grand Theft Auto VI

Halo & Campaign Evolved

Xbox Game Pass

Playstation

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