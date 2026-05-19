Xbox Series X: Player Voice macht Spieler-Feedback sichtbar

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Das neue Portal „XBOX Player Voice“ soll Spieler-Feedback sichtbarer und transparenter gestalten.

XBOX stellt das neue Feedback-Portal „XBOX Player Voice“ vor, welches das XBOX Cloud Gaming Feedback Portal ersetzt und Spieler-Feedback sichtbarer und transparenter machen soll.

Nutzer können Feedback abgeben, sehen wann dieses eingegangen ist, wann es geprüft wurde und Aktualisierungen zu möglichen Fortschritten verfolgen. So entsteht ein klareres Bild ob und wie das Feedback die Zukunft von XBOX beeinflusst und mitgestaltet.

„XBOX Player Voice“ ist dabei als Ergänzung zum XBOX Insider Hub, Support-Foren und Soziale Kanäle gedacht und bietet eine weitere Möglichkeit für den Austausch mit der XBOX-Community. Mit der Zeit soll das Portal weiter verbessert und weiterentwickelt werden.

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7 Kommentare Added

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  1. xXCickXx 133155 XP Elite-at-Arms Silber | 19.05.2026 - 06:33 Uhr

    Erinnert mich an das Portal wo man für Funktionen abstimmen konnte.
    Finde gute das der Kunde wieder mehr in den Fokus rückt mit solchen Maßnahmen..

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  6. xS1NN3Dx 18055 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 19.05.2026 - 07:48 Uhr

    Ich hab die Top 10 der meistgewünschten
    Features vorhin auf ner anderen Seite gelesen. Unter den Top 20 ist auch das Snap Feature der Xbox One. Ich hoffe echt, die bringen das zurück.

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  7. wussii 61710 XP Stomper | 19.05.2026 - 08:26 Uhr

    Das mit dem Community Feedback ist so simpel wie genial, man geht tatsächlich nach all den Jahren wieder auf die Userbase ein. Mal sehen vielleicht hat man XBOX ja tatsächlich zu früh abgeschrieben…irgendwie gewinnt das alles immer mehr an Dynamik und lässt langsam endlich wieder sowas wie eine Strategie erahnen…

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