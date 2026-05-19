Xbox Series X: Player Voice macht Spieler-Feedback sichtbar

XBOX stellt das neue Feedback-Portal „XBOX Player Voice“ vor, welches das XBOX Cloud Gaming Feedback Portal ersetzt und Spieler-Feedback sichtbarer und transparenter machen soll.

Nutzer können Feedback abgeben, sehen wann dieses eingegangen ist, wann es geprüft wurde und Aktualisierungen zu möglichen Fortschritten verfolgen. So entsteht ein klareres Bild ob und wie das Feedback die Zukunft von XBOX beeinflusst und mitgestaltet.

„XBOX Player Voice“ ist dabei als Ergänzung zum XBOX Insider Hub, Support-Foren und Soziale Kanäle gedacht und bietet eine weitere Möglichkeit für den Austausch mit der XBOX-Community. Mit der Zeit soll das Portal weiter verbessert und weiterentwickelt werden.