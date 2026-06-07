Xbox Series X: Xbox verschenkt 25th Anniversary Konsole an alle FanFest-Besucher

Xbox FanFest: Alle Besucher bekommen die neue 25th Anniversary Konsole gratis!

Für die Besucher des diesjährigen Xbox FanFest in L.A. gab es nach dem Xbox Games Showcase 2026 noch eine besondere Überraschung.

Xbox-CEO Asha Shar gab bekannt, dass alle anwesenden FanFest-Teilnehmer eine kostenlose Xbox 25th Anniversary Konsole erhalten werden.

Die Ankündigung sorgte vor Ort für großen Jubel, schließlich wurde die limitierte Jubiläums-Hardware erst kurz zuvor während des Xbox Games Showcase offiziell vorgestellt. Die Sonderedition feiert das 25-jährige Bestehen der Xbox-Marke und greift Designelemente früherer Konsolengenerationen auf.

Damit zählt die Aktion zu den bislang großzügigsten FanFest-Geschenken in der Geschichte der Xbox-Veranstaltungen. Während Fans weltweit auf weitere Informationen zur Verfügbarkeit warten, dürfen sich die Besucher des Events bereits über ein besonders seltenes Sammlerstück freuen.

Die Xbox Series X25 Limited Edition soll offiziell im November 2026 erscheinen und wurde als Hommage an die Geschichte der Marke konzipiert.

Asha and Matt XBOX Games Post-Showcase talk with the fans 🙅‍♂️ Every fan at the Showcase gets a FREE XBOX SERIES X25 Limited Edition Console pic.twitter.com/1Xt7yixpCa — Idle Sloth (@IdleSloth84_) June 7, 2026