Xbox Series X: Xbox verschenkt 25th Anniversary Konsole an alle FanFest-Besucher

Für die Besucher des diesjährigen Xbox FanFest in L.A. gab es nach dem Xbox Games Showcase 2026 noch eine besondere Überraschung.
Xbox-CEO Asha Shar gab bekannt, dass alle anwesenden FanFest-Teilnehmer eine kostenlose Xbox 25th Anniversary Konsole erhalten werden.
Die Ankündigung sorgte vor Ort für großen Jubel, schließlich wurde die limitierte Jubiläums-Hardware erst kurz zuvor während des Xbox Games Showcase offiziell vorgestellt. Die Sonderedition feiert das 25-jährige Bestehen der Xbox-Marke und greift Designelemente früherer Konsolengenerationen auf.
Damit zählt die Aktion zu den bislang großzügigsten FanFest-Geschenken in der Geschichte der Xbox-Veranstaltungen. Während Fans weltweit auf weitere Informationen zur Verfügbarkeit warten, dürfen sich die Besucher des Events bereits über ein besonders seltenes Sammlerstück freuen.
Die Xbox Series X25 Limited Edition soll offiziell im November 2026 erscheinen und wurde als Hommage an die Geschichte der Marke konzipiert.
Asha and Matt XBOX Games Post-Showcase talk with the fans 🙅♂️
Every fan at the Showcase gets a FREE XBOX SERIES X25 Limited Edition Console pic.twitter.com/1Xt7yixpCa
— Idle Sloth (@IdleSloth84_) June 7, 2026
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tolles Geschenk, freut mich für alle Besucher die vor Ort waren. Optisch reicht mir aber meine schwarze Series X aus. Ich muss jedoch sagen Asha Sharma scheint eine gute Wahl gewesen zu sein. Bisher habe ich viel gelesen was ich als gut ansehe, sie ist ja wirklich ambitioniert und versucht Xbox auf den richtigen Weg zu bringen.
Solche Geschenke dürften ihr bzw. Xbox und Microsoft viele Loyalitätspunkte einbringen (und bei dem Lineup sicher auch Gamepass Abonnenten)
Wooow! Sehr schöne Aktion von Microsoft, hut ab!
Holy sh… Das is ja mega top Aktion Asha 🫡🤜🏻
Ich muss echt schauen ob ich irgendwie zur Gamescom kommen kann.
Man kann nie wissen!?🤓