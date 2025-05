Xbox Series X: Xbox-Veteran versteigert echtes Forza-Auto für guten Zweck

SpecialEffect, eine in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Verbesserung des Lebens von Menschen mit Behinderungen durch unterstützende Technologien einsetzt, freut sich, eine einmalige Spendenauktion anzukündigen.

Der 2017er Ford GT, ein seltener und sehr begehrter Supersportwagen, der das Cover von Forza Motorsport 6 zierte und meist in der Lobby des Turn 10-Hauptquartiers in Redmond, Washington, ausgestellt wurde, wurde von Alan Hartman, einem engagierten und langjährigen ehrenamtlichen Vizepräsidenten der Wohltätigkeitsorganisation, gespendet. Das Auto wird verkauft, um wichtige Mittel für die laufende Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln.

Die Auktion findet am 15. Mai statt und endet am 22. Mai. Zu sehen ist sein ikonischer Ford GT aus dem Jahr 2017, einer von nur 138 in diesem Jahr hergestellten Fahrzeugen. Der verehrte amerikanische Klassiker erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 216 mph und schafft die 60 mph in weniger als drei Sekunden.

Diese einmalige Gelegenheit ermöglicht es Autoliebhabern, Spielefans und Philanthropen gleichermaßen, auf ein prestigeträchtiges Fahrzeug zu bieten, wobei der Gewinner weiß, dass er einen direkten Beitrag zur Entwicklung und Bereitstellung von lebensverändernden Hilfstechnologien für Menschen mit Behinderungen leistet.