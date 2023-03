Xbox Series X: Zack Synder arbeitet an Rebel Moon-RPG

Regisseur Zack Snyder dreht für Netflix Rebel Moon. Der Science-Fiction-Film handelt von einer friedlich lebenden Kolonie am Rande der Galaxie, die vom tyrannischen Regenten Balisarius bedroht wird. Um gegen die Bedrohung vorzugehen, sucht eine junge Frau Krieger auf benachbarten Planeten.

Snyder sprach jetzt im Podcast von The Nerd Circle überraschend von einem Rollenspiel:

„Das einzige, was mir wirklich Spaß macht, und ich weiß nicht einmal, ob ich darüber sprechen sollte, aber dieses Rollenspiel, das wir machen, ist einfach wahnsinnig. Es ist so immersiv, so intensiv und so riesig. Wir haben darüber geredet, wie wir das Spiel machen würden, und wir haben einfach gesagt, lasst uns loslegen.“

„Alles, was ich sagen will, ist, dass es mir vorgeschlagen wurde, weil ich schon immer ein RPG machen wollte, und sie sagten: ‚Wir können es in diesem Umfang machen oder in einem lächerlichen Umfang‘. Und ich sagte: ‚Lächerlicher Umfang!‘. Sie sagten: ‚Erzähl uns alles über das Universum, was dort passiert‘, und ich sagte: ‚Gut, ich bin froh, dass ich das machen kann, lasst uns den ganzen Weg gehen‘. Es wird ein komplett realisiertes Universum sein, und es wird wirklich Spaß machen.“