Xbox Series X: Zahlreiche lokale Händler haben Konsolen vorrätig

In etlichen lokalen Geschäften gibt es aktuell zahlreiche Xbox Series X Konsolen.

Unsere Freunde von MyDealz haben darüber berichtet, dass es derzeit in Stuttgart bei Saturn zahlreiche Xbox Series X-Konsolen für 499,- Euro gibt. Danke an @NeoX für den Hinweis.

Doch damit nicht genug, denn weitere lokale Händler haben Xbox Series X-Konsolen vorrätig:

Dortmund

Ulm

Singelfingen

Karlsruhe

München

Kempten

Münster

Düsseldorf

Wer also eine Xbox Series X zu Weihnachten haben oder verschenken möchte, der sollte jetzt das Telefon in die Hand nehmen und bei Saturn, MediaMarkt, Cyberport und weiteren Elektronikgeschäften in der Umgebung anrufen.

Falls auch ihr Konsolen lokal bei euch in der Stadt entdeckt habt, dann meldet euch gerne in den Kommentaren.