Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Xbox Game Pass-Abo
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Starward
Under Par Golf Architect
Ereban: Shadow Legacy
Mouse: P.I. For Hire
Cthulhu: The Cosmic Abyss
Ground Zero
Death By Scrolling
Nullstar: Solus
Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike
PRAGMATA
The Empty Desk
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
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Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Highlight für mich PRAGMATA. Geht für mich aber erst Ende April los. 😊 Wünsche allen viel Spaß, die es ab sofort spielen. 🙂
Danke für die Übersicht. 👍🏻
Ach mist, ereban kam ja auch heute raus.
Erstmal läuft aber Pragmata an am Wochenende 😀
Pragmata ist auf jeden Fall das Highlight des Tages und auch der Woche.
Wow, Mouse PI hat es sogar auf 90,62% Gefallensratio auf Steam geschafft. Für die Größe des Projektes sollten dann auch genug Verkäufe folgen. Der Style sieht auch echt nett aus, wenn man sich Gameplay ansieht. Vielleicht sollte ich es doch noch auf meine Wunschliste setzen.
Ist bestimmt gut aber trifft überhaupt nicht meinen Geschmack… könnte mir vorstellen, dass es vielleicht vielen so geht.
Ich bin eigentlich nicht so der Shooter-Fan. Aber von dem was ich gesehen habe, würde ich ihm wohl eine Chance geben. Die Welt sieht einfach zu gut aus. Auch das Baseball-Card-Game drin reizt mich.
Hoffentlich wird es ein Erfolg und sie können nochmal so ein Projekt machen. In dem Setting hätte ich auch gerne andere Spiele, die nicht nur ein Shooter sind.
Top Releases? Ich würde es total begrüßen, wenn ihr es so macht, wie Sony mit ihrem Store. Nicht jeden „Rotz“ mit in die Liste nehmen… Auch bei den GP Spielen habt ihr das Barbie Spiel angepriesen unter Top Spielen… nur meine Meinung.
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.
Die ersten Reviews zu Pragmata auf Steam sehen auch gut aus. 90,41% ist ein sehr guter Wert. Der erste Peak liegt bei 40.000 Spielern. Das wird durch die Decke gehen, wenn da im Laufe des Spiels nicht noch irgendwas mies wird.
Die Spielzeit mal wieder vermute ich.
Ma wieder nichts für mich dabei 😅✌🏻 danke für die Übersicht