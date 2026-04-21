Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Xbox Game Pass-Abo
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen
Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch
Saint Slayer: Spear of Sacrilege
Vampire Crawlers
Collie Call: The Future is Calling
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Amazon Xbox Highlights
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- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
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- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Shit. Vampire Crawlers erscheint heute?
Um wie viel Uhr gehen Spiele als online? 19Uhr?
in neun std. und zwanzig minuten ist es spielbar. also so sagt der timer am pc zumindest an wenn ich in die xbox app gehe.
18 uhr dann
Cool. Danke dir 🙂
Ach cool, wird das dort so detailliert gezeigt. Wünsche mir das für die normale Xbox App auch. Habe da sowas noch nie gesehen.
Ja habe ich sonst auch nie gesehen. Aber bin schnell in die Xbox App am.pc und da war ein Timer für das Spiel. Könnten sie bei der Xbox auch einführen.
Heute Abend Vampire Crawler freu mich darauf 🤩
Für mich ist nichts dabei heute
Für mich auch nicht. Bei dir gehts doch mit Sudden Strike 5 los, oder? 🙂
Vampire Crawlers sollte unterhaltsam werden.
Der Trailer zu Jay and Silent Bob sieht recht spaßig aus.
Nichts dabei für mich. Danke für die Übersicht. 👍🏻