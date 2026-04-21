Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Image: Vampire Crawlers

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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11 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 253845 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.04.2026 - 08:34 Uhr

    Shit. Vampire Crawlers erscheint heute?
    Um wie viel Uhr gehen Spiele als online? 19Uhr?

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    • DanSanAliaMi 98845 XP Posting Machine Level 4 | 21.04.2026 - 08:40 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      in neun std. und zwanzig minuten ist es spielbar. also so sagt der timer am pc zumindest an wenn ich in die xbox app gehe.
      18 uhr dann

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      • Robilein 1249070 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.04.2026 - 09:57 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        Ach cool, wird das dort so detailliert gezeigt. Wünsche mir das für die normale Xbox App auch. Habe da sowas noch nie gesehen.

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        • DanSanAliaMi 98845 XP Posting Machine Level 4 | 21.04.2026 - 10:05 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Ja habe ich sonst auch nie gesehen. Aber bin schnell in die Xbox App am.pc und da war ein Timer für das Spiel. Könnten sie bei der Xbox auch einführen.

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    • Blight 35165 XP Bobby Car Raser | 21.04.2026 - 11:20 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Für mich auch nicht. Bei dir gehts doch mit Sudden Strike 5 los, oder? 🙂

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