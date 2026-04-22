Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Image: Tides of Tomorrow

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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8 Kommentare Added

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  2. RappScallion 37660 XP Bobby Car Rennfahrer | 22.04.2026 - 08:37 Uhr

    Stärkster Neuzugang ist Vampire Crawlers. Das ist digitales Crack und hat mich viel zu lange vom Marathon zocken abgehalten. Super Spiel!

    1
  6. AnCaptain4u 262535 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.04.2026 - 09:26 Uhr

    Reizt mich alles nicht.
    Da schaue ich mir lieber das neue DLC von Age of Mythology Retold an.

    0
  8. Rotten 116345 XP Scorpio King Rang 3 | 22.04.2026 - 11:37 Uhr

    Nichts für mich dabei heute 😅 danke für die Übersicht ✌🏻

    Sind die links mit Absicht im US store? 🤔

    0

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