Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Xbox Game Pass-Abo
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen
Tides of Tomorrow
One Button Games 5-in-1 vol. 6
Shy Cats Hidden Orchestra 2
Star Fire: Eternal Cycle
Combat Kart
A Difficult Game About Letters
Kristala
Dragon Is Dead
Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster
Sudden Strike 5
Rumbral
Kiln
Until Then
Causal Loop
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich nur Sudden Strike 5 interessant. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Die heutige Auswahl will mich nicht so wirklich überzeugen.
Ein paar Titel interessant für einen Fünfer, aber nicht wirklich was dabei für mich
Nichts dabei
Sudden Strike 5 werde ich mir evtl. mal genauer anschauen.
Danke für die Übersicht, so ist jetzt nichts dabei .
Until Then ist schon ein moderner Klassiker, wenn man auf das Novellen-Genre steht. Interesse an Coming of Age und Japan sollte natürlich auch noch da sein.
Sudden Strike 5 wird irgendwann im Sale geholt.