Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Übersicht
Image: Farm Manager World

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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12 Kommentare Added

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    • Bootie Sweat 18860 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 24.04.2026 - 08:49 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Ich werde mir Indoor Baseball heute Abend mal etwas genauer anschauen. Spiele Baseball an Orten, an denen es dir deine Eltern nie erlauben würden. Zerschlage Fenster für Home Runs, zertrümmere Spielzeug und andere Haushaltsgegenstände. Das hört sich auf jeden Fall nach einer Menge Spaß an.

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  3. Blight 36885 XP Bobby Car Raser | 24.04.2026 - 08:39 Uhr

    Party Club könnte was sein, wenn es nach der Demo noch etwas Feinschliff bekommen hat.

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  5. LargeHenry 14340 XP Leetspeak | 24.04.2026 - 09:15 Uhr

    Für mich ist nichts dabei. Ich habe momentan eh genug mit Stellar Blade und Starfield zu tun.

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  9. aleXdeluXe86 64080 XP Romper Stomper | 24.04.2026 - 09:55 Uhr

    Ich denke ich warten auf andere Spiele bzw. Suche mir mal was passendes im Sale.
    Aber für mich ist hier nichts dabei

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  10. EdgarAllanFloh 128320 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 10:13 Uhr

    A Difficult Game About Letters…

    das ist mal ein krasser Plattformer. Sieht echt geil aus. Allerdings ist das definitiv ein Tastaturspiel.

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