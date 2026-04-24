Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Xbox Game Pass-Abo
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen
Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster
Rumbral
Kristala
Sudden Strike 5
Kiln
Until Then
Causal Loop
Combat Kart
Seagate FireCuda X Vault Gaming Hard Drive für PC
A Difficult Game About Letters
Dragon Is Dead
DIMENSIONS 2
Emoji Battlefield – Summer Vacation
Farm Manager World
Guts ’n Grunts Sr.
Party Club
Indoor Baseball
OBLITACRATER
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts dabei für mich. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Indoor Baseball sieht spaßig aus 😅
Ich werde mir Indoor Baseball heute Abend mal etwas genauer anschauen. Spiele Baseball an Orten, an denen es dir deine Eltern nie erlauben würden. Zerschlage Fenster für Home Runs, zertrümmere Spielzeug und andere Haushaltsgegenstände. Das hört sich auf jeden Fall nach einer Menge Spaß an.
Find ik och ✌🏻😅
Party Club könnte was sein, wenn es nach der Demo noch etwas Feinschliff bekommen hat.
Auch heute nicht für mich dabei.
Für mich ist nichts dabei. Ich habe momentan eh genug mit Stellar Blade und Starfield zu tun.
bei manchen spiele frag ich mich schon, wer dies kauft
Keine Spiele für mich dabei.
Heute sieht es auch eher mager aus.
Ich denke ich warten auf andere Spiele bzw. Suche mir mal was passendes im Sale.
Aber für mich ist hier nichts dabei
A Difficult Game About Letters…
das ist mal ein krasser Plattformer. Sieht echt geil aus. Allerdings ist das definitiv ein Tastaturspiel.