Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top Games im Mai 2026
- Xbox Game Pass: Top-Games im April 2026
- ⭐ Xbox Game Pass: Top Games im Mai 2026
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen
Magin: The Rat Project Stories
Cozy Valley Life
CyberBlocker Complete Edition
Fool’s Pub
ScooterFlow
MotoGP 26
Survivor Mercs
Invincible VS
Bus Bound
The Coma 3: Bloodlines
Dungeon Clawler
inKONBINI: One Store. Many Stories
Lord Ambermaze
Bandit Trap
Monster Crown: Sin Eater
Adorable Adventures
Moon Raider: Anniversary Edition
Survivor Legion
TerraTech Legion
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [XBSX] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PC] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PS5] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [XBSX] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PC] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PS5] – 199,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts dabei heute. Danke für die Übersicht. 👍🏻 Heute wird PRAGMATA gekauft. Bin gespannt. 🥰
nichts dabei wo ich unbedingt benötige. TerraTech Legion werde ich mal zocken weils im GP ist!
Nichts dabei und die Titel die Interessant sind kommen im GP. 👍
Die Frage ist bei mir hier nur, ob MotoGP 26 zukünftig MotoGP 24 ablösen wird.
Invincible Vs sah ganz gut aus, aber würde warten bis eine Version mit allen Dlcs reduziert erhältlich ist.
Bus Bound warte ich auf Bewertungen ab genau wie City Transport Simulator. Beides Spiele die ich wohl eher im Sale kaufe da ich dafür momentan eh keine Zeit hätte
Auf den ersten Blick so nichts dabei für mich
Adorable Advenutres sieht süß aus =)