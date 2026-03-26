Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Image: Life Is Strange: Reunion

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

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Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

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Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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28 Kommentare Added

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  1. Hattori Hanzo 35205 XP Bobby Car Raser | 26.03.2026 - 12:11 Uhr

    Reunion habe ich mir bei Ankündigung auf Grund grosser Freude über die erneute Zusammenführung im Doppelpack geholt. Nach dem ich den Vorgänger ca vor 4 Wochen beendet habe, im Moment aber gar kein Bock da loszulegen.

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  2. GERxJOHNNY 70810 XP Tastenakrobat Level 1 | 26.03.2026 - 12:22 Uhr

    The Bus könnte ganz interessant sein. Vor allem weil Berlin 1:1 nachgebaut wurde

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  3. Spaxarrow 11680 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 26.03.2026 - 14:50 Uhr

    Lis interessiert mich aber erst im sale, die Reihe ist viel zu sehr auf dlc’s cash gegangen, double E. Auch complete im sale geholt, ich mein 90 tacken Vollpreis für alles bei nem Story ka 6 Stunden game is heftig.

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  5. Neve Gallus 3845 XP Beginner Level 2 | 26.03.2026 - 16:28 Uhr

    Das einzige interessant ist für mich da LiS. Nachdem ich den Vorgänger gestern erst abgeschlossen habe, werde ich es mir wohl Heute gleich runterladen.

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