Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Übersicht
Image: Echo Generation 2

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.


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= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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7 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 54715 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.05.2026 - 08:33 Uhr

    007 First Light ist das heutige Highlight. Wird im Sale gekauft. Wünsche allen viel Spaß mit James Bond. 🙂
    Sonst ist nichts weiter dabei und noch eine Woche bis Final Fantasy VII Rebirth. ❤️

    Danke für die Übersicht. 👍🏻

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  3. Bootie Sweat 19340 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 27.05.2026 - 08:56 Uhr

    Ja, 007 First Light hätte heute eigentlich auch mein Highlight sein sollen. Leider erhielt ich heute Morgen eine E-Mail von Amazon, in der mitgeteilt wird, dass meine Disc-Version von 007 First Light verspätet geliefert wird. Die E-Mail enthält eine Entschuldigung für die verspätete Lieferung, nennt jedoch keinen neuen Liefertermin. Ich denke, ich werde die Disc-Version stornieren und mir das Spiel einfach direkt im Microsoft Store kaufen.

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  5. Robilein 1272950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 09:32 Uhr

    Es gab schon lange kein Hidden Cats Game mehr. Hoffe die sind nicht verschwunden wie die Artifex Mundi Games. Die habe ich früher geliebt.

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  7. aleXdeluXe86 68960 XP Romper Domper Stomper | 27.05.2026 - 11:09 Uhr

    007 war und ist mein Highlight und Kollege sagte vorhin das es Mega gut ist.
    Also ich habe Bock

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