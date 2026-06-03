Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top Games im Mai 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top Games im Juni 2026
- Xbox Game Pass: Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Top Games im Mai 2026
- Xbox Game Pass: Alle bestätigten Spiele für Juni 2026 im Überblick
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen
Perfect Ninja Painter 4
Scarlet Wolf
Tallowmere 2: Curse of the Kittens
Final Fantasy VII Rebirth
Eco Mahjong
Moves: Perfect Pair
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [XBSX] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PC] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PS5] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [XBSX] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PC] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PS5] – 199,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Highlight für mich Final Fantasy VII Rebirth. Endlich fur Xbox. ❤️ Heute Nacht kurz reingeschaut und gleich 20 Erfolge auf einmal bekommen. 😅😀 Freue mich, dass es endlich weitergeht. 🥰
Danke für die Übersicht. 👍🏻
Viel Spaß damit!
Für mich geht es damit nach 007 First Light los. 🙂
Final Fantasy 7 Rebirth ist mein Highlight . 💚💚💚
Bin schon kräftig am erkunden 😊👍
FF 7 Rebirth habe ich auch gekauft und wird heute Abend gespielt.
FF ist wieder ein absolutes Brett geworden.
Kann man jedem empfehlen.
Bin so ein SE Opfer.. hab gestern Abend noch Rewards getauscht und mir Rebirth geholt.
Mal sehen, ob ich es auf XB weiter spiele als auf PC 🫣
Den Vorgänger habe ich auch zweimal angefangen. Erst auf der PS5 und dann auf der Xbox
Für mich ist nix dabei aber ich hab mir die Tage erst Dragon Quest 1+2 geholt.
Ich bin bestens versorgt. 😁
Final Fantasy VII Rebirth ist das Highlight dieser Liste. Ist schon installiert. Spiele meine aktuellen Spiele durch dann starte ich es. Bin gespannt🙂
Ich hänge noch beim Vorgänger in der Arena fest. Wenn ich das Spiel abgeschlossen habe, bin ich offen für den Nachfolger
Kleiner Tipp : wenn du absolut nicht mit der Arena weiter kommst , aktivier gern ein paar hilfreiche Funktionen des Game Boost Modus.
Die haben keinerlei Auswirkungen auf Erfolge und den Fortschritt .
Du kannst die dann auch jederzeit wieder deaktivieren und ganz normal weiterspielen.
Final Fantasy 7 ist das Highlight heute und der Woche.
FFVII sticht hier natürlich hervor.
Ich war erschrocken, wie viel schlechter die Final Fantasy 7: Rebirth – Series S Version im Gegensatz zur PS5 Version aussieht. Digital Foundry hat mir die Augen geöffnet
Wenn das Feedback bei Xbox ankommt , wird Square Enix sicher noch nachbessern.
Die einzigen Grafik Verschlechterungen habe ich auf meiner Series S im Leistungs Modus gesehen ( beide Modi )
Im Grafik Modus sieht das Spiel toll aus .