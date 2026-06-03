Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

15 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: Final Fantasy VII Rebirth

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 56655 XP Nachwuchsadmin 7+ | 03.06.2026 - 11:19 Uhr

    Highlight für mich Final Fantasy VII Rebirth. Endlich fur Xbox. ❤️ Heute Nacht kurz reingeschaut und gleich 20 Erfolge auf einmal bekommen. 😅😀 Freue mich, dass es endlich weitergeht. 🥰

    Danke für die Übersicht. 👍🏻

    1
  2. JohnWick 106125 XP Hardcore User | 03.06.2026 - 11:23 Uhr

    Final Fantasy 7 Rebirth ist mein Highlight . 💚💚💚
    Bin schon kräftig am erkunden 😊👍

    1
  3. Jabinger 67375 XP Romper Domper Stomper | 03.06.2026 - 11:35 Uhr

    FF 7 Rebirth habe ich auch gekauft und wird heute Abend gespielt.

    0
  4. Drakeline6 220195 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.06.2026 - 11:42 Uhr

    FF ist wieder ein absolutes Brett geworden.
    Kann man jedem empfehlen.

    0
  5. Homunculus 307120 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.06.2026 - 11:53 Uhr

    Bin so ein SE Opfer.. hab gestern Abend noch Rewards getauscht und mir Rebirth geholt.

    Mal sehen, ob ich es auf XB weiter spiele als auf PC 🫣

    0
  6. RumRoGERs 155185 XP God-at-Arms Gold | 03.06.2026 - 11:56 Uhr

    Für mich ist nix dabei aber ich hab mir die Tage erst Dragon Quest 1+2 geholt.
    Ich bin bestens versorgt. 😁

    0
  7. Robilein 1276310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 03.06.2026 - 12:09 Uhr

    Final Fantasy VII Rebirth ist das Highlight dieser Liste. Ist schon installiert. Spiele meine aktuellen Spiele durch dann starte ich es. Bin gespannt🙂

    0
    • GERxJOHNNY 91110 XP Posting Machine Level 1 | 03.06.2026 - 12:52 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich hänge noch beim Vorgänger in der Arena fest. Wenn ich das Spiel abgeschlossen habe, bin ich offen für den Nachfolger

      0
      • JohnWick 106125 XP Hardcore User | 03.06.2026 - 12:56 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Kleiner Tipp : wenn du absolut nicht mit der Arena weiter kommst , aktivier gern ein paar hilfreiche Funktionen des Game Boost Modus.
        Die haben keinerlei Auswirkungen auf Erfolge und den Fortschritt .
        Du kannst die dann auch jederzeit wieder deaktivieren und ganz normal weiterspielen.

        0
  10. GERxJOHNNY 91110 XP Posting Machine Level 1 | 03.06.2026 - 12:51 Uhr

    Ich war erschrocken, wie viel schlechter die Final Fantasy 7: Rebirth – Series S Version im Gegensatz zur PS5 Version aussieht. Digital Foundry hat mir die Augen geöffnet

    0
    • JohnWick 106125 XP Hardcore User | 03.06.2026 - 12:58 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Wenn das Feedback bei Xbox ankommt , wird Square Enix sicher noch nachbessern.
      Die einzigen Grafik Verschlechterungen habe ich auf meiner Series S im Leistungs Modus gesehen ( beide Modi )
      Im Grafik Modus sieht das Spiel toll aus .

      0

Hinterlasse eine Antwort