Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

10 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 56975 XP Nachwuchsadmin 7+ | 05.06.2026 - 09:02 Uhr

    Heute ist das Gothic 1 Remake das Highlight. 🙂 Danke für die Übersicht. 👍🏻

    0
    • Kitomy 77355 XP Tastenakrobat Level 3 | 05.06.2026 - 09:08 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Da bin ich gespannt.
      Ich werde da erstmal warten.
      Zu viele schlechte Erfahrungen zum Release mit einem Gothik gemacht.

      2
      • Zockejedekonsole 65375 XP Romper Domper Stomper | 05.06.2026 - 09:25 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Heute krieg ich einen auf den Deckel!

        Gothic 1 Remake für 45,- als Disk vorbestellt. (wegen deutscher Synchro).

        0
        • Duranir 47130 XP Hooligan Treter | 05.06.2026 - 10:13 Uhr
          Antwort auf Zockejedekonsole

          Ich von meiner Frau auch…
          Hab ganz vergessen, dass ich 2024 die Collectors Edition für 200€ vorbestellt habe. Hatte das gar nimmer aufm Schirm 😵

          0
  2. Robilein 1277490 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.06.2026 - 09:08 Uhr

    Für einen schmalen Taler habe ich mir FORENSIC M.E. Protocol geholt. 9,99€, werde ich viel Spaß damit haben. Hoffe auf CSI Vibes aus der guten alten XBOX 360 Generation.

    0
      • Robilein 1277490 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.06.2026 - 10:15 Uhr
        Antwort auf Bratenbengel

        Darauf habe ich nicht mal geschaut. Aber wegen deinem Kommentar gerade auf Trueachievements geschaut. Completionrate von 17%. Kann ein Fünftel. Also ja, als Nebeneffekt leichte Gamerscore. Heißt doppelter Spielspaß für mich🤣🤣🤣

        0

Hinterlasse eine Antwort