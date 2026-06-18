Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top Games im Mai 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top Games im Juni 2026
- Xbox Game Pass: Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Top Games im Mai 2026
- Xbox Game Pass: Alle bestätigten Spiele für Juni 2026 im Überblick
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen
Drug Dealer Simulator 2
Shift at Midnight
DRIVE Rally
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Hell Let Loose: Vietnam
R-Type Tactics I-II Cosmos
Backrooms: Escape Together
Find The Cats
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [XBSX] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PC] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PS5] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [XBSX] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PC] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PS5] – 199,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Highlight ist heute The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. 🙂 Danke für die Übersicht. 👍
Ist das ein AAA Spiel? Hatte dasgar nicht auf den Schirm, kostet aber 70€
Oh Find the Cats. Danke für die Info. Wird gekauft. Katzen suchen geht doch immer🤣
ja wo ist denn die Muschi?
Ha, ich sage auch immer Muschi zu den Katzen😂
😂👍🏻
😂
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales soll ganz gut sein, aber 70€?
Bei Steam kostet es nur 60€ (was meiner Meinung nach immer noch zu viel ist)
Hell let loose sicher richtig gut aber da muss auch total in to it sein und dafür zocke ich zu wenig. Außerdem warte ich noch auf Online ohne Gamepasspflicht😅
Wäre echt Hammer, wenn es so kommen würde 🙏.
Hell let loose wurde ohnehin auf August verschoben nach schlechtem Beta feedback, die Angabe hier zum heutigen release stimmt nicht. @Z0RN
Die Hell let loose Community scheint ja auch gnadenlos zu sein, nicht nur im Spiel, auch mit den Entwicklern😅
Finde ich aber gut das sie auf die Beta Reaktionen hören.
The Adventures of Elliot ist mein Highlight heute.
Das ist echt Brutal aktuell, ich musste noch nie so oft wie im letzten Jahr auf Spiele passen und es wird immer schlimmer und es kommen immer mehr potentiell gute Spiele die ich kaufen wollen würde, aber es kommen sooooo interessante Spiele und ich würde sie ja gerne alle auch spielen und kaufen, aber jedes mal 70€………… sry an die Entwickler aber auch wenn ich wirklich viel ausgebe fürs Gaming, das geht nicht mehr und ich kann nicht einmal mehr sagen ich kaufe nur noch X und Y oder Genre Z, weil man zu Tode geschmissen wird.
Daher spiele ich seit einigen Monaten über Abos wenn sich dort einiges angesammelt hat für 1-3 Monate oder ich kaufe nur noch über Sales mit 60-90% Rabatt oder warte gar bis es mir bei Prime Gaming oder Epic geschenkt wird (Da gibt es ja immer einige Kandidaten mit denen man rechnen kann, wie Death Stranding 2, das nächste Tomb Raider oder GTA6 zum Beispiel) dauert zwar ein wenig, aber der Backlog ist ja auch mittlerweile abartig groß weit über 4000 Spiele kann ich auf allen Plattformen verzeichnen und davon hab ich fast keins zu Ende gespielt und mindestens 300 davon interessieren mich eh.
Warum macht man das überhaupt? XD Keine Ahnung, darum ändere ich es seit Monaten 😀
Nix dabei für mich aber Danke für die Übersicht