Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Übersicht
Image: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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15 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 62215 XP Stomper | 18.06.2026 - 08:33 Uhr

    Highlight ist heute The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. 🙂 Danke für die Übersicht. 👍

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  2. Robilein 1291620 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.06.2026 - 08:34 Uhr

    Oh Find the Cats. Danke für die Info. Wird gekauft. Katzen suchen geht doch immer🤣

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  3. DrFreaK666 299400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.06.2026 - 08:38 Uhr

    The Adventures of Elliot: The Millennium Tales soll ganz gut sein, aber 70€?
    Bei Steam kostet es nur 60€ (was meiner Meinung nach immer noch zu viel ist)

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  4. de Maja 354005 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.06.2026 - 09:14 Uhr

    Hell let loose sicher richtig gut aber da muss auch total in to it sein und dafür zocke ich zu wenig. Außerdem warte ich noch auf Online ohne Gamepasspflicht😅

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    • Hattori Hanzo 44805 XP Hooligan Schubser | 18.06.2026 - 10:17 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Hell let loose wurde ohnehin auf August verschoben nach schlechtem Beta feedback, die Angabe hier zum heutigen release stimmt nicht. @Z0RN

      1
      • de Maja 354005 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.06.2026 - 10:21 Uhr
        Antwort auf Hattori Hanzo

        Die Hell let loose Community scheint ja auch gnadenlos zu sein, nicht nur im Spiel, auch mit den Entwicklern😅
        Finde ich aber gut das sie auf die Beta Reaktionen hören.

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  6. Katsuno221 6770 XP Beginner Level 3 | 18.06.2026 - 09:38 Uhr

    Das ist echt Brutal aktuell, ich musste noch nie so oft wie im letzten Jahr auf Spiele passen und es wird immer schlimmer und es kommen immer mehr potentiell gute Spiele die ich kaufen wollen würde, aber es kommen sooooo interessante Spiele und ich würde sie ja gerne alle auch spielen und kaufen, aber jedes mal 70€………… sry an die Entwickler aber auch wenn ich wirklich viel ausgebe fürs Gaming, das geht nicht mehr und ich kann nicht einmal mehr sagen ich kaufe nur noch X und Y oder Genre Z, weil man zu Tode geschmissen wird.

    Daher spiele ich seit einigen Monaten über Abos wenn sich dort einiges angesammelt hat für 1-3 Monate oder ich kaufe nur noch über Sales mit 60-90% Rabatt oder warte gar bis es mir bei Prime Gaming oder Epic geschenkt wird (Da gibt es ja immer einige Kandidaten mit denen man rechnen kann, wie Death Stranding 2, das nächste Tomb Raider oder GTA6 zum Beispiel) dauert zwar ein wenig, aber der Backlog ist ja auch mittlerweile abartig groß weit über 4000 Spiele kann ich auf allen Plattformen verzeichnen und davon hab ich fast keins zu Ende gespielt und mindestens 300 davon interessieren mich eh.

    Warum macht man das überhaupt? XD Keine Ahnung, darum ändere ich es seit Monaten 😀

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