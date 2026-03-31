Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Xbox Game Pass-Abo
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
The Division Resurgence
Go Home Annie
Super Meat Boy 3D
Legacy of Kain: Ascendance
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Amazon Xbox Highlights
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- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super Meat Boy 3D ist hier am interessantesten.
Super Meat Boy ist das große Highlight heute, wird natürlich im Game Pass gezockt.
Kommt das im GP?
Ja, aber nur Ultimate und PC Game Pass.
Für mich nix dabei. Bei Meat Boy würde ich irgendwann den Controller gegen die Wand pfeffern.
Nichts dabei für mich. Das Legacy of Kain Spiel auch nicht. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Legacy of Kain mag ich eigentlich, aber das hier leider nicht.
Damals hab ich das Spiel gerade so durch geschafft 😀 und dann kam einfach noch die DUnkel welt oder so 😀 da hats dann komplett aufgehört glaube ich 😀 und die kack bandagen 😀