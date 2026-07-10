Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen
Black Spades
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
EA SPORTS College Football 27
KEMCO RPG Selection Vol. 10
Viking Frontiers
Palworld
Echoes of Aincrad
Wuthering Waves
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Halo Campaign Evolved
- Halo: Campaign Evolved – Standard Edition – Xbox Series X/S | Physische Disc
- Halo: Campaign Evolved – Standard Edition – PlayStation 5 | Physische Disc
- Halo: Campaign Evolved – Premium Edition – Xbox Series X/S
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
GTA 6
Amazon
- Grand Theft Auto VI Standard Edition (Xbox Series X) – 79,00 Euro
- Grand Theft Auto VI Standard Edition (PlayStation 5) – 79,00 Euro
Microsoft Store
The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [XBSX] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PC] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Day 1 Edition [PS5] – 69,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [XBSX] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PC] – 199,99 €
- The Blood of Dawnwalker Collector Edition [PS5] – 199,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Palworld wird sowas von reingesuchtet!
WuWa schaue ich mir ebenfalls mal an.
Echoes of Aincrad und Wuthering Waves wären heute ganz interessant für mich.
SOA Echos of Aincrad hat ja sehr mittelmäßige Kritiken bekommen und ist somit definitiv ein Sales-Titel. WuWa werde ich vielleicht mal installieren und sehen wie es auf XSX performed, spielen tue ich es schon seit Release auf PC. Die Trophäen könnte ich mir aber schnell mal abholen 😎
Nichts dabei für mich. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Nix dabei
Nichts für mich dabei 😅 danke für die Übersicht