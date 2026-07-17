Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Übersicht
Image: Wreck Runners

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Alle Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Halo Campaign Evolved

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

GTA 6

Amazon

Microsoft Store

The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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8 Kommentare Added

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  2. Lorko 52015 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.07.2026 - 08:35 Uhr

    Bei Moss und the Mound werde ich mir später vielleicht mal anschauen.

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  3. Sonnendeck 109860 XP Master User | 17.07.2026 - 08:40 Uhr

    Moss: The Forgotten Relic habe ich mir noch mal für die Switch2 gegönnt hatte ich schon auf der PS VR2, haben sie auch Flat toll umgesetz wer auf Fantasy steht da mal einen Blick drauf werfen, ist sicherlich auch was für spielen mit älteren Kindern

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  5. Rotten 135685 XP Elite-at-Arms Silber | 17.07.2026 - 08:57 Uhr

    Moss werd ik mir irgendwann mal holen, hat noch Zeit 😅 70s-style Robot Anime Geppy-X könnte wat für zwischendurch werden ✌🏻😅 warte noch immer auf He-Man: Dragon Pearl of Destruction 😔 hoffentlich kommt dit bald

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  7. Baerenmaessig 2380 XP Beginner Level 1 | 17.07.2026 - 09:15 Uhr

    Für mich ist schon lange leider nichts mehr dabei, die 360 Zeiten sind leider vorbei. Wenigstens kommt Halo und bald auch Gears…

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