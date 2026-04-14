Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Xbox Game Pass-Abo
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
BEFORE I GO
Spire Blast
REPLACED
Hades II
Dosa Divas
City Transport Simulator 2026
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Amazon Xbox Highlights
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- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts dabei für mich. Das nächste Highlight ist für mich PRAGMATA. 🙂 Danke für die Übersicht. 👍🏻
Replaced und Hades II sehen nett aus. Das sind aber beides Spiele, die mir irgendwann mal im Sale hole. Anschließend vergesse ich sie und zocke sie zwei bis drei Jahre später.
Klingt nach nem guten Plan ✌🏻😅
Werde Replaced spielen da et ja im GP ist ✌🏻 Dosa Divas sieht ganz spaßig aus, werd ik mir ma auf die Liste setzen 😅 danke für die Übersicht
Endlich, Hades ist schon vorinstalliert und nachher um 19 Uhr kann es dann direkt losgehen.
Bin doch noch schwach geworden.. für knapp 24€ was soll man da sagen.. Preis Leistung top.
Freu mich es nun nochmal von Anfang an als 1.0 zu erleben.
Beim ersten mal zocken war es noch EA.
Retail wird trotzdem dann geholt 🫣
Das Spiel ist so gut, für 24€ kann man echt nichts falsch machen und Play Anywhere ist auch dabei 👍.
Replaced… endlich!!!
Danke für die Übersicht , heute Abend Hades 2 anspielen und am Wochenende hoffentlich die Zeit dafür finden sich damit zu beschäftigen 😊
Nichts für mich👏