Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

10 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: REPLACED

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 42575 XP Hooligan Schubser | 14.04.2026 - 08:32 Uhr

    Nichts dabei für mich. Das nächste Highlight ist für mich PRAGMATA. 🙂 Danke für die Übersicht. 👍🏻

    0
  2. EdgarAllanFloh 121600 XP Man-at-Arms Bronze | 14.04.2026 - 08:48 Uhr

    Replaced und Hades II sehen nett aus. Das sind aber beides Spiele, die mir irgendwann mal im Sale hole. Anschließend vergesse ich sie und zocke sie zwei bis drei Jahre später.

    0
  3. Rotten 114345 XP Scorpio King Rang 2 | 14.04.2026 - 08:53 Uhr

    Werde Replaced spielen da et ja im GP ist ✌🏻 Dosa Divas sieht ganz spaßig aus, werd ik mir ma auf die Liste setzen 😅 danke für die Übersicht

    0
  4. Katanameister 388560 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.04.2026 - 08:56 Uhr

    Endlich, Hades ist schon vorinstalliert und nachher um 19 Uhr kann es dann direkt losgehen.

    1
    • Homunculus 302960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.04.2026 - 10:13 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Bin doch noch schwach geworden.. für knapp 24€ was soll man da sagen.. Preis Leistung top.

      Freu mich es nun nochmal von Anfang an als 1.0 zu erleben.

      Beim ersten mal zocken war es noch EA.

      Retail wird trotzdem dann geholt 🫣

      1
      • Katanameister 388560 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.04.2026 - 10:19 Uhr
        Antwort auf Homunculus

        Das Spiel ist so gut, für 24€ kann man echt nichts falsch machen und Play Anywhere ist auch dabei 👍.

        0
  6. ZombieGott79 91140 XP Posting Machine Level 1 | 14.04.2026 - 09:15 Uhr

    Danke für die Übersicht , heute Abend Hades 2 anspielen und am Wochenende hoffentlich die Zeit dafür finden sich damit zu beschäftigen 😊

    0

Hinterlasse eine Antwort