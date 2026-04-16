Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

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Image: Cthulhu: The Cosmic Abyss

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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10 Kommentare Added

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  1. Blight 33865 XP Bobby Car Geisterfahrer | 16.04.2026 - 08:35 Uhr

    Wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, könnte Ground Zeros was für mich sein.

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  4. Rotten 114805 XP Scorpio King Rang 2 | 16.04.2026 - 08:45 Uhr

    Heute wird Mouse: P.I. For Hire gespielt ✌🏻 ansonsten sind ein paar Spiele für die Liste dabei 😅 danke für die Übersicht

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  5. Vayne1986 43015 XP Hooligan Schubser | 16.04.2026 - 08:54 Uhr

    Nichts dabei für mich. Morgen erschient PRAGMATA. 😊 Danke für die Übersicht. 👍🏻

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  8. ZeroDarkSeven 6065 XP Beginner Level 3 | 16.04.2026 - 09:21 Uhr

    Nach der Arbeit gleich in den Wahnsinn stürzen, die Demo war schon geil.
    Cthulhu: The Cosmic Abyss

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