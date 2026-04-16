Xbox Store: Alle neuen Spiele heute – Die Top-Releases im Überblick

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- ⭐ Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Xbox Game Pass-Abo
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Pengilo
Find My Frogs
Ereban: Shadow Legacy
Mouse: P.I. For Hire
Cthulhu: The Cosmic Abyss
Ground Zero
Death By Scrolling
Nullstar: Solus
Smash it Wild: Tactical Volleyball Roguelike
Starward
Under Par Golf Architect
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
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- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty-Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, könnte Ground Zeros was für mich sein.
glaube erstmal nichts dabei für mich!
Ein paar interessante Titel dabei.
Heute wird Mouse: P.I. For Hire gespielt ✌🏻 ansonsten sind ein paar Spiele für die Liste dabei 😅 danke für die Übersicht
Nichts dabei für mich. Morgen erschient PRAGMATA. 😊 Danke für die Übersicht. 👍🏻
Nachher Mouse P I freu mich da schon drauf 😉
Mouse PI ist mein Highlight heute, mal sehen wie Ereban und Cthulhu werden.
Nach der Arbeit gleich in den Wahnsinn stürzen, die Demo war schon geil.
Cthulhu: The Cosmic Abyss
Ich bin aktuell ausgelastet, ich brauche nichts neues
Chutulu sieht interessant aus =)