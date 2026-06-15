Xbox Store: Buy Now, Pay Later mit PayPal und Klarna entdeckt

Auf der Xbox-Webseite sind Hinweise auf eine mögliche Erweiterung der Zahlungsoptionen aufgetaucht. Entdeckungen im Backend deuten darauf hin, dass Microsoft künftig eine „Buy Now, Pay Later“-Funktion anbieten könnte.

Den Informationen zufolge wurden entsprechende Einträge für die Zahlungsdienstleister PayPal und Klarna gefunden. Nutzer könnten damit künftig die Möglichkeit erhalten, Einkäufe über die Xbox-Plattform in Raten oder zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen.

Eine offizielle Ankündigung von Microsoft steht bislang noch aus. Daher bleibt unklar, wann die Funktion eingeführt werden könnte und in welchen Regionen sie verfügbar sein wird.

Sollte die Integration tatsächlich erfolgen, würde Xbox einem Trend folgen, der im Online-Handel bereits weit verbreitet ist. „Buy Now, Pay Later“-Angebote ermöglichen es Kunden, Käufe sofort abzuschließen und die Zahlung auf mehrere Raten oder einen späteren Zeitpunkt zu verteilen.

Bis zu einer offiziellen Bestätigung sollten die entdeckten Backend-Hinweise jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Nicht jede vorbereitete Funktion findet am Ende auch den Weg in die öffentliche Version einer Plattform.