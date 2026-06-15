Xbox Store: Buy Now, Pay Later mit PayPal und Klarna entdeckt

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Image: Cyber Love Story

Xbox: Hinweise auf PayPal- und Klarna-Finanzierung aufgetaucht.

Auf der Xbox-Webseite sind Hinweise auf eine mögliche Erweiterung der Zahlungsoptionen aufgetaucht. Entdeckungen im Backend deuten darauf hin, dass Microsoft künftig eine „Buy Now, Pay Later“-Funktion anbieten könnte.

Den Informationen zufolge wurden entsprechende Einträge für die Zahlungsdienstleister PayPal und Klarna gefunden. Nutzer könnten damit künftig die Möglichkeit erhalten, Einkäufe über die Xbox-Plattform in Raten oder zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen.

Eine offizielle Ankündigung von Microsoft steht bislang noch aus. Daher bleibt unklar, wann die Funktion eingeführt werden könnte und in welchen Regionen sie verfügbar sein wird.

Sollte die Integration tatsächlich erfolgen, würde Xbox einem Trend folgen, der im Online-Handel bereits weit verbreitet ist. „Buy Now, Pay Later“-Angebote ermöglichen es Kunden, Käufe sofort abzuschließen und die Zahlung auf mehrere Raten oder einen späteren Zeitpunkt zu verteilen.

Bis zu einer offiziellen Bestätigung sollten die entdeckten Backend-Hinweise jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Nicht jede vorbereitete Funktion findet am Ende auch den Weg in die öffentliche Version einer Plattform.

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44 Kommentare Added

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  1. Lord Maternus 373015 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.06.2026 - 18:39 Uhr

    Zur News: passt leider. Ich finde es persönlich gefährlich und moralisch bedenklich.

    Und wieso komme ich hier mal wieder hin, um mit einem „Anzeige ansehen, um weiterzulesen“ begrüßt zu werden?.

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  2. Krawallier 171395 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 15.06.2026 - 19:16 Uhr

    Nein danke, dass letzte was ich auf Pump gekauft habe war 2020 und das stotter ich immer noch ab.

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  3. d4wGkw0n 58860 XP Nachwuchsadmin 8+ | 15.06.2026 - 19:18 Uhr

    Bin ich kein Fan von.
    Kann zwar bei bestimmten Situationen nützlich sein, aber man kann sich damit auch ganz schnell verkalkulieren.

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  4. Ralle89 176515 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 15.06.2026 - 19:19 Uhr

    Wäre nicht für mich kaufe nie auf Pump kein Geld kein Spiel, Controller oder Konsole ganz einfach

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  5. Truelies82 27070 XP Nasenbohrer Level 3 | 15.06.2026 - 21:03 Uhr

    Ooohh, da werden wieder viele neue Klarna Kunden im Schuldenpool schwimmen. Inkasso freut sich dann auch wieder über den einen oder anderen Neukunden 😂🙈👎🏻

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  7. Katsuno221 6710 XP Beginner Level 3 | 16.06.2026 - 08:24 Uhr

    Sehe da kein Problem, jemand der es vorher auf pump kaufen wollte ist eben nach MM oder so gegangen , nichts besonderes und nichts ungewöhnliches.
    Selbst bei Keysellern bietet Paypal Ratenzahlung an ^^

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