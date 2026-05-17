Xbox Store: Das sind die neuen Spiele der Woche KW21/2026

12 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht

Diese Woche bringen diese neuen Spiele frischen Nachschub für Xbox One und Xbox Series X|S.

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.

Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.

Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Ihr wollt noch mehr? Kein Problem:

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

KI-generiert

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= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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12 Kommentare Added

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  4. Vayne1986 52195 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.05.2026 - 15:11 Uhr

    Meine Highlights sind Lego Batman & Forza Horizon 6. In 2 Tagen gehts los. ❤️ Danke für die Übersicht. 💚

    0
  5. Katanameister 428560 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 17.05.2026 - 15:13 Uhr

    Starke Woche mit Forza Horizon 6, Warhammer 40000: Speed Freeks, Luna Abyss und Coffee Talk Tokyo.

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  6. Rotten 122745 XP Man-at-Arms Silber | 17.05.2026 - 16:49 Uhr

    Endlich kommt Coffee Talk Tokyo 🤗 hab ik schon drauf gewartet 😅 Forza wird im GP gespielt ✌🏻

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