Xbox Store: Das sind die neuen Spiele der Woche KW23/2026

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.
Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
BrokenLore: FOLLOW
Bober Constructions
Tale of Dark Lands
Perfect Ninja Painter 4
Scarlet Wolf
Tallowmere 2: Curse of the Kittens
Final Fantasy VII Rebirth
Eco Mahjong
Moves: Perfect Pair
GOALS
Tour de France 2026
The 7th Guest Remake
FORENSIC M.E. Protocol
Kat-tastic Hidden Object
Mori Carta
The Quiet Things
MechCrisis
Gothic 1 Remake
Hollowbody
Ihr wollt noch mehr? Kein Problem:
- Das sind die neuen Spiele im Mai 2026 – alle Highlights im Überblick
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Highlights sind für mich nächste Final Fantasy VII Rebirth & Gothic 1 Remake. 🙂
Das Gothic Remake wird irgendwann in diesem Jahr gekauft. In 3 Tagen kann ich meine 16 Stunden Demo von Final Fantasy VII Rebirth weiterspielen. Freue mich schon. 😊❤️
Danke für die Übersicht. 💚
Gothic habe ich auf die Wunschliste gesetzt .
Sonst ist nichts dabei
Gothic und FFVII Rebirth ✌️
Auf den ersten Blick nichts dabei.
Erstmal nichts interessanres für mich, aber hab auch noch gut ab zu arbeiten… 😀
Naja das wichtigste Vergessen:
Die Marathon free week.
Dienstag geht es los.
Final Fantasy 7 Rebirth und Gothic 1 Remake sind für mich die Highlights der Woche.
Das The 7th Guest Remake werd ik mir ma auf die Liste setzen, is schon ne weile her 😅 wäre ein neuer Durchlauf och ne Überlegung 😹✌🏻 danke für die Übersicht
@Z0RN Im Gamepass ist heute „Escape the backrooms“ spontan aufgetaucht. Nur als Hinweis. 4 Player Horror Coop.