Xbox Store: Das sind die neuen Spiele der Woche KW29/2026

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.
Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.
Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
The Crimson Maid
The Mound: Omen of Cthulhu
Denshattack!
Shift at Midnight
War Robots
MAVRIX by Matt Jones
Moss: The Forgotten Relic
70s-style Robot Anime Geppy-X
Biomechanical Toy
Project 7: Escape Room
Wreck Runners
FixForce
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Bestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vault Edition – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 109,99 €
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 79,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
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- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
The Crimson Maiden, Mound Omen of Cthulhu und Moss the forgotten Relic könnten ganz interessant sein.
Same. Wales Interactive macht normalerweise diese FMV Spiele, Crimson könnte eine gute Story haben. Cthulhu sieht gut aus, ich warte mal Tests ab.
Auf den ersten Blick nichts für mich dabei.
Nichts dabei.
Irgendwie denke ich immer das Crimson Maid eines diese Wimmelbild Adventures ist.
The Mound werde ich mal weiter beobachten