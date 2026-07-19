Xbox Store: Das sind die neuen Spiele der Woche KW30/2026

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.
Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.
Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Shift at Midnight
Avatar Legends: The Fighting Game
Pure Pool Pro
CULTIC
Brave Escape
American Mafia
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Bestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vault Edition – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 109,99 €
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 79,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab mal American Mafia auf die Wunschliste gesetzt.
Nichts dabei kommt ja nächste Woche Halo und so hat man ja auch noch genug zu zocken 🤘💚🤘
Avatar wäre ganz interessant, den Rest müsste ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.
Spricht mich jetze nit an, vielleicht ma das Avatar irgendwann 😅✌🏻 danke für die Übersicht
Ich habe mir mal American Mafia und das Pool Pro auf die Liste gesetzt.
Nichts dabei für mich.