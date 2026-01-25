Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW05/2026

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Highguard
Speedball
Our Adventurer Guild
Rightfully, Beary Arms
Drop Duchy – Complete Edition
Neon Vault Rush
Stable Stories – Forest and Meadow Ride
I Hate This Place
Celestial Ascend
SUDOKU CHAMPIONS
Code Vein II
Front Mission 3: Remake
American Theft 80s
Heavy Duty
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
Nächste Woche ist nichts für mich dabei. Erst übernächste Woche mit Dragon Quest VII Reimagined. 🙂
Danke für die Übersicht. 💚
Code Vein 2 ist das Highlight der Woche, Speedball könnte auch ganz unterhaltsam sein.
CODE vAIN
Code Vein 2 ist da wohl das Highland.
Front Mission 3! Ich hab’s auf der PS so geliebt!!!🥰
Eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. 🥰
Ich hab da letztens eine Seite gefunden wo man es im Browser zocken kann. Ganz nice für Arbeit eigentlich. 🤔
Code Vein 2 am Dienstag, sonst eher tote Hose.
American Theft 80s sieht ganz interessant aus, werd ik mir ma für nen sale merken 😅✌🏻
@Z0RN
Das Bild am Anfang des Artikels scheint falsch zu sein, das ist nicht Speedball.
Bei dem Bild handelt es sich um das Game „Superball“ auch „Super Buckyball Tournament„ genannt.
Oh wait.. das steht ja da auch!
🤪👌.
Speedball, Superball, Hyperballs… Immer diese Bälle.
Danke
Ich komme ja noch nicht mal mit dem Game Pass nach. Und dann kommen ehrlich noch mehr Spiele einfach so in den Store? Unfassbar!
Code Vein ist bei mir irgendwie so eine komische Leiche. Ich glaube, das Spiel war mal eine Zeit lang im Game Pass und da hatte ich es etwas gespielt. Seitdem habe ich immer auf einen guten Sale gewartet, der aber nie wirklich gekommen ist. Den zweiten Teil kann ich deshalb auch gar nicht anfangen. Vielleicht hauen sie jetzt den ersten Teil ja doch nochmal billig raus.
Es gab vor einem Monat mal ein Angebot für die Standard Edition im Store, ich meine für um die 10€, hab ich aber nicht gekauft, weil die Dlcs nicht dabei waren.
Muss ich mal etwas besser im Auge behalten.
Ich danke euch für die Info aber diesmal ist nichts dabei für mich.