Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW05/2026

Übersicht

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

16 Kommentare Added

  1. Vayne1986 30975 XP Bobby Car Bewunderer | 25.01.2026 - 17:11 Uhr

    Nächste Woche ist nichts für mich dabei. Erst übernächste Woche mit Dragon Quest VII Reimagined. 🙂

    Danke für die Übersicht. 💚

  2. Katanameister 306880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 17:17 Uhr

    Code Vein 2 ist das Highlight der Woche, Speedball könnte auch ganz unterhaltsam sein.

    • David Wooderson 353341 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.01.2026 - 18:06 Uhr
      Antwort auf Gunslinger

      Eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. 🥰
      Ich hab da letztens eine Seite gefunden wo man es im Browser zocken kann. Ganz nice für Arbeit eigentlich. 🤔

  7. Rotten 96785 XP Posting Machine Level 3 | 25.01.2026 - 17:47 Uhr

    American Theft 80s sieht ganz interessant aus, werd ik mir ma für nen sale merken 😅✌🏻

  9. Kenty 242030 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.01.2026 - 19:50 Uhr

    Ich komme ja noch nicht mal mit dem Game Pass nach. Und dann kommen ehrlich noch mehr Spiele einfach so in den Store? Unfassbar!

    Code Vein ist bei mir irgendwie so eine komische Leiche. Ich glaube, das Spiel war mal eine Zeit lang im Game Pass und da hatte ich es etwas gespielt. Seitdem habe ich immer auf einen guten Sale gewartet, der aber nie wirklich gekommen ist. Den zweiten Teil kann ich deshalb auch gar nicht anfangen. Vielleicht hauen sie jetzt den ersten Teil ja doch nochmal billig raus.

    • Katanameister 306880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 20:06 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Es gab vor einem Monat mal ein Angebot für die Standard Edition im Store, ich meine für um die 10€, hab ich aber nicht gekauft, weil die Dlcs nicht dabei waren.

  10. Ralle89 72420 XP Tastenakrobat Level 1 | 25.01.2026 - 21:01 Uhr

    Ich danke euch für die Info aber diesmal ist nichts dabei für mich.

