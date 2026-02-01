Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW06/2026

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Hidden Cats in Christmas
Lovish
New Yankee: Through the History Mirror Collector’s Edition
MY HERO ACADEMIA: All’s Justice
DRAGON QUEST VII Reimagined
Jimmy and the Pulsating Mass
MENACE
Sora – Winds of the Jungle
Bandit Trap
Car Cops
Dark Quest: Remastered
Un.Key
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
Car Cops gibt es schon für die Xbox, zumindest in der Complete Edition. Das Spiel habe ich nämlich letzte Nacht schon gezockt und für einen Preis von knapp 5 € ist es wirklich ganz witzig. Ich habe Batman verhaftet.
Dragon Quest 7 wird mal im Sale für die switch2 mitgenommen.
Dragon Quest habe ich jetzt in der Demo durchgespielt. Gefällt mir, aber für 70€ gefällt es mir wohl noch nicht gut genug. Wenn irgendwann mal ein guter Deal kommt, werde ich es mir holen.😊
Dragon Quest VI DEMO hat mir gut gefallen
Lese gerade das MS jetzt für die Xbox X 900€ haben will….Bin schockiert….100€ mehr als für die PS5 Pro!! Also da müssen die sich nicht wundern wenn die sich immer mehr ins Abseits bewegen!! Wenn der Kunde vor beiden Konsolen steht, sich vielleicht noch die technischen Daten ansieht, dann wird es sehr wahrscheinlich zur PS5 Pro greifen. Wahnsinn…..
Denkt bei MS in der Führungsriege überhaupt noch jemand mit? Gerade jetzt wo immer mehr Menschen immer weniger Geld haben? Wenn sich da nicht schnell was ändert, sehe ich für die Xbox keine Zukunft mehr und ich werde wohl vorerst keine Spiele mehr dafür kaufen. Sony freut sich… Finde das aber sehr schade!😟
Im Xbox Store:
Xbox Series X : 599€
Xbox Series S : 349€
Ich helfe immer gerne. 🙂
Dankeschön, auch gerade gesehen…😃
Nachtrag: Das ist ja nur der Handheld, wie ich gerade gesehen habe. Da sehe noch einer durch…🤯
Brauch jetzt dringend erstmal einen Kaffee zur Entspannung! ☕️
Nächste Woche kommt auch Nioh 3.
Hab richtig Bock darauf, mal sehen wie es auf der Pro laufen wird.