Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW07/2026

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

  1. Bootie Sweat 17180 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.02.2026 - 06:53 Uhr

    „Romeo is a Dead Man“ von Grasshopper Manufacture fehlt leider oben in der Liste. Das Spiel erscheint am 11.02.26 für die Xbox Series XS. Zusammen mit „High on Life 2“ und „Reanimal“ zählt es zu meinen Highlights in der kommenden Woche.

    1
  2. Katanameister 319780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.02.2026 - 07:25 Uhr

    Die nächste Woche kommen einige gute Spiele raus wie Yakuza Kiwami 3, Romeo ist a Dead man oder auch Reanimal, High on Life 2 wird natürlich im Game Pass gezockt, bin schon gespannt.

    1
  3. hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 07:43 Uhr

    Anfang des Jahres schon sone Banger! Leute, für uns Gamer sind trotz des ganzen Gemeckers, was f2p etc. angeht, goldene Zeiten. Wird für Xbox eines der krassesten Jahre ever!

    2
  4. Rotten 99085 XP Posting Machine Level 4 | 08.02.2026 - 08:45 Uhr

    Auf High on life 2 freue ik mich schon und auf Roadside Research bin ik gespannt 😅✌🏻 Yakuza muss noch ein bisschen warten 🤭

    1
  5. Vayne1986 33235 XP Bobby Car Schüler | 08.02.2026 - 09:06 Uhr

    Nur Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties interessant. Danke für die Übersicht. 💚

    1

