Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW11/2026

Image: Toxic Commando

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen.

  2. Katanameister 349160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.03.2026 - 07:30 Uhr

    Toxic Commando und Monster Hunter Stories 3 sind für mich die Highlights, mal sehen wie Fatal Frame ist, muss noch die Demo zocken.

  3. Rotten 105265 XP Hardcore User | 08.03.2026 - 07:52 Uhr

    Das Katzen game werd ik holen 😅✌🏻 hatten bis jetze mit den anderen Teilen och Spaß 😅 ansonsten sieht es nach ner ruhigen woche aus ✌🏻 danke für die Übersicht

    • Robilein 1225790 XP Xboxdynasty Legend Platin | 08.03.2026 - 08:25 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Sehr cool, bin ich auch sowas von dabei. Die Spiele machen immer wieder Spaß. Hoffe sie erscheinen weiter kontinuierlich🙂

  4. Robilein 1225790 XP Xboxdynasty Legend Platin | 08.03.2026 - 08:24 Uhr

    Hidden Cats in Spooky Village wird natürlich sofort gekauft 🥰🥰🥰

    FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE kommt auf die Liste. Der Backlog ist echt zu groß.

