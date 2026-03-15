Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW12/2026

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Übersicht
Image: Beautiful Sakura: Volleyball Club 2

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

ROG Xbox Ally X

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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11 Kommentare Added

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  1. Baerenmaessig 940 XP Neuling | 15.03.2026 - 14:10 Uhr

    StarshipTroopers koennte interessant werden … aber sonst… . Habe die Gears Serie wieder für mich entdeckt. Alte Teile mit fps Boost mega. Ich hoffe das irgendwann E-Day kommt. Die 360 Zeit war fuer mich die beste Zeit. Anscheinend kommt zu 25 Jahre Xbox wieder was mit Abwaertskompatiblitat. Ich hoffe…

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    • Evilski 48520 XP Hooligan Bezwinger | 15.03.2026 - 15:38 Uhr
      Antwort auf Baerenmaessig

      Es müßten noch deutlich mehr Games abwärtskombatibel sein. Gerade so Games wie PGR, dann sollen sie die Lizenzen erneuern und einen kleinen Betrag dafür fordern.

      2
  3. Rotten 106505 XP Hardcore User | 15.03.2026 - 14:53 Uhr

    Sind ein paar kleine games dabei ✌🏻😅 un ein neuer Teil vom Volleyball Club 😅 denk wird vorerst nichts von gekauft un landet auf der Liste ✌🏻 danke für die Übersicht

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  6. Kitomy 53775 XP Nachwuchsadmin 6+ | 15.03.2026 - 15:28 Uhr

    Bin echt gespannt ob Crimson Desert die zahlen liefert, die man mit so einem Hype erwarten kann.

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  9. d4wGkw0n 35600 XP Bobby Car Raser | 15.03.2026 - 16:08 Uhr

    Only Up Rush sieht ganz lustig aus, für zwischendurch.
    Crimson Desert werde ich beobachten.

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