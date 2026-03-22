Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW13/2026

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
ChildStory
Absolum
RollerCoaster Tycoon Classic
Around the World in 80 Days
Easy Delivery Co.
Copa City
Grimoire Groves
Screamer
Hole Digging Master
Mega Man Star Force Legacy Collection
The Legacy of Griselda
ICARUS: Console Edition
Shardpunk
The Bus
Zoo Simulator
Life Is Strange: Reunion
Project Songbird
Nova Roma
Airplane Flight Simulator : Combat Zone
Marvel MaXimum Collection
Casual Sport Series: Boxing
File Destined
John Fart : Text-iverse of Crazyness
Retro Drive Revamped
Worshippers of Cthulhu
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
ROG Xbox Ally X
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei Saturn vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei Saturn vorbestellen
Battlefield 6
- Battlefield 6 Phantom Edition – Xbox – 109,99 €
- Battlefield 6 Phantom Edition – PS5 – 109,99 €
- Battlefield 6 – Xbox – 84,99 €
- Battlefield 6 – PS5 – 84,99 €
Borderlands 4
- Borderlands 4 – [Xbox Series X] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [Xbox Series X] – 99,99 €
- Borderlands 4 – [PlayStation 5] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [PlayStation 5] – 99,99 €
- Borderlands 4 Super Deluxe – [PlayStation 5] – 129,99 €
DOOM: The Dark Ages
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | PlayStation 5 – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | Xbox Series X – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Standard Edition – PRE-PURCHASE │ Xbox Series X│S – Download Code – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Wearable Helmet Replica – 199,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | Xbox Series X – 209,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | PlayStation 5 – 209,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist jetzt nichts so interessantes für mich dabei. Mal schauen wie die Bewertungen zu Screamer sein werden.
Danke für die Übersicht. 💚
Screamer wird für mich das Highlight, mal sehen wie Life is Strange geworden ist.
Worshippers of Cthulhu sieht interessant aus.
Oho, mit Nova Roma kommt noch ein Römer Aufbauspiel für XB. Dürfte nun das dritte sein. Auf PC gibt’s sogar noch mehr.
Hatte erst vor paar Tagen LP dazu gesehen und sah ganz cool aus.
Rollercoaster Tycoon Classic. Schon verführerisch, aber ich haben Open RCT 2 auf PC und das ist leider die beste Art RCT 1/2 zu spielen. Je nach Preis werde ich das aber unterstützen.
Große Auswahl für die kommende Woche. Ein paar interessante Spiele dabei, aber kaufen werde ich nichts davon.
Danke für die Übersicht, is aber nichts für mich dabei ✌🏻 Around the World in 80 Days hab ik ma auf die Liste gesetzt 😅
The Legacy of Griselda sieht noch ganz interessant aus. Life is Strange hat sich meiner Meinung nach stark verschlechtert und kommt nicht mal mehr annähernd an die ersten beiden Teile ran. Werd mir den neuen Teil erst gar nicht mehr anschauen.