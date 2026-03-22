Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW13/2026

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Übersicht
Image: Screamer

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

ROG Xbox Ally X

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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7 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 37555 XP Bobby Car Rennfahrer | 22.03.2026 - 10:34 Uhr

    Ist jetzt nichts so interessantes für mich dabei. Mal schauen wie die Bewertungen zu Screamer sein werden.

    Danke für die Übersicht. 💚

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  2. Katanameister 363260 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.03.2026 - 10:40 Uhr

    Screamer wird für mich das Highlight, mal sehen wie Life is Strange geworden ist.

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  4. Homunculus 300780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.03.2026 - 11:33 Uhr

    Oho, mit Nova Roma kommt noch ein Römer Aufbauspiel für XB. Dürfte nun das dritte sein. Auf PC gibt’s sogar noch mehr.

    Hatte erst vor paar Tagen LP dazu gesehen und sah ganz cool aus.

    Rollercoaster Tycoon Classic. Schon verführerisch, aber ich haben Open RCT 2 auf PC und das ist leider die beste Art RCT 1/2 zu spielen. Je nach Preis werde ich das aber unterstützen.

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  5. d4wGkw0n 36400 XP Bobby Car Raser | 22.03.2026 - 12:23 Uhr

    Große Auswahl für die kommende Woche. Ein paar interessante Spiele dabei, aber kaufen werde ich nichts davon.

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  6. Rotten 107725 XP Master User | 22.03.2026 - 12:30 Uhr

    Danke für die Übersicht, is aber nichts für mich dabei ✌🏻 Around the World in 80 Days hab ik ma auf die Liste gesetzt 😅

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  7. Aeternitatis 52965 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.03.2026 - 13:24 Uhr

    The Legacy of Griselda sieht noch ganz interessant aus. Life is Strange hat sich meiner Meinung nach stark verschlechtert und kommt nicht mal mehr annähernd an die ersten beiden Teile ran. Werd mir den neuen Teil erst gar nicht mehr anschauen.

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