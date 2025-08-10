Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW33/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Echoes of the End
Viewfinder
Ra Ra BOOM
Temari Trials Xbox + Windows Bundle
DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper
Faye Falling
Midnight Cat Heist
Curse Rounds
Relic Hunters Legend
Lost Twins 2
EA SPORTS Madden NFL 26
Dorfromantik
TMNT: Tactical Takedown
Toaplan Arcade Collection Vol.1
Toaplan Arcade Collection Vol. 2
Steampunch: Lost Tombs Xbox Bundle
Diamond Hands: To The Moon
Mind Over Magnet
Zumba – Treasure of the Marble Sea
1989 After the War
INAYAH: Life after Gods
Bendy: Lone Wolf
Bangman
Demons Are Coming!
Girls of the Tower
GOST of Time
Maze: Path of Light
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Battlefield 6
- Battlefield 6 Phantom Edition – Xbox – 109,99 €
- Battlefield 6 Phantom Edition – PS5 – 109,99 €
- Battlefield 6 – Xbox – 84,99 €
- Battlefield 6 – PS5 – 84,99 €
Borderlands 4
- Borderlands 4 – [Xbox Series X] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [Xbox Series X] – 99,99 €
- Borderlands 4 – [PlayStation 5] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [PlayStation 5] – 99,99 €
- Borderlands 4 Super Deluxe – [PlayStation 5] – 129,99 €
DOOM: The Dark Ages
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | PlayStation 5 – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | Xbox Series X – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Standard Edition – PRE-PURCHASE │ Xbox Series X│S – Download Code – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Wearable Helmet Replica – 199,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | Xbox Series X – 209,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | PlayStation 5 – 209,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Call of Duty: Black Ops 6
- Metal Gear Snake Eater Deluxe
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Grand Theft Auto V
- Elite Series 2 Controller
- Assassin’s Creed Shadows
- S.T.A.L.K.E.R. 2
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Uii, das gab es ja schon seit Wochen nicht mehr. 😀
Ja, einige Schicksalsschläge und Beerdigungen haben es verhindert.
Danke für die Übersicht. 👍🏻
Für mich ist jetzt nichts dabei. Erst Ende August mit Metal Gear Solid Delta Snake Eater. 🙂
Madden wie immer klasse
Aber für mich nur ein Spiel was ich zum Super Bowl mal 2-3 std spiele
Das Cover von Echos schaut interessant aus die Spiele allgemein in der Liste sagen mir jetzt nichts
Das Spiel sieht auch richtig gut aus. Das hole ich.
Keine neue Version von Outbreak/Dinobreak? Wasn da los?
Ansonsten muss man mal festhalten, dass der Marktplatz mittlerweile von belanglosem Schrott regelrecht geflutet wird.
Da ist nichts dabei für mich.
Danke für die Übersicht.
Das Echoes of the End hab ich zwar auf meiner Liste, aber wird eventuell erst in ein paar Jahren gezockt.