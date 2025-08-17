Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW34/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
BrokenLore: DON’T WATCH
To Farm Lands
Delta Force
Shantae Advance: Risky Revolution
Astro Adventure: Core Hunt
Cubey: Hexfall
CritterGarden
Golden Knight
Black Myth: Wukong
Heart of Ice by Dave Morris
Shaman’s Mask of the Rune Magic
ACRES
Beautiful Sakura: Football Club
City of Springs
CORE.SYS
Grit and Valor – 1949
Sengoku Dynasty
Discounty
Boulder Dash 40th Anniversary
Journey of Johann: Snowy Mountain
Herdling
Knightica
SEWER QUEST
Pets Hidden In The Office
Victrix Pro BFG Reloaded Controller
WitchSpring R
Antarctica 88: 4k Remaster
US Conflict — Tank Battles
Blocky Blast
Reposition Defense
Calyssa
We Don’t Cry: Zombie Survival
CybeRage
Fire & Water
Pocket Mini Golf 2
Recycling Center Simulator
SF3RA
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Battlefield 6
- Battlefield 6 Phantom Edition – Xbox – 109,99 €
- Battlefield 6 Phantom Edition – PS5 – 109,99 €
- Battlefield 6 – Xbox – 84,99 €
- Battlefield 6 – PS5 – 84,99 €
Borderlands 4
- Borderlands 4 – [Xbox Series X] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [Xbox Series X] – 99,99 €
- Borderlands 4 – [PlayStation 5] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [PlayStation 5] – 99,99 €
- Borderlands 4 Super Deluxe – [PlayStation 5] – 129,99 €
DOOM: The Dark Ages
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | PlayStation 5 – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | Xbox Series X – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Standard Edition – PRE-PURCHASE │ Xbox Series X│S – Download Code – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Wearable Helmet Replica – 199,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | Xbox Series X – 209,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | PlayStation 5 – 209,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Call of Duty: Black Ops 6
- Metal Gear Snake Eater Deluxe
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Grand Theft Auto V
- Elite Series 2 Controller
- Assassin’s Creed Shadows
- S.T.A.L.K.E.R. 2
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts dabei für mich. Dafür dann übernächste Woche. 🙂
Danke für die Info. 👍🏻✌🏻
Delta Force werde ich mir mal ansehen, Black Myth Wukong wird alleine wegen dem Series S Zirkus erstmal nicht gekauft sondern irgendwann für einen schmalen Taler erworben.
Black Myth: Wukong zocke ich schon seit einem Jahr 😂. Ansonsten wird es nur Sengoku Dynasty.
Ich werde in Black Myth einsteigen 👍.