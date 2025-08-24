Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW35/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Space Adventure Cobra – The Awakening
Particle Hearts
Vlad Circus: Curse of Asmodeus
Gears of War: Reloaded
Helldivers 2
UBOAT
Axobubble
Captain Bones
Carnival Survivors The Parade
Goblin Gold Hunt
Makis Adventure
Mini Words
The Strange City
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
The Knightling
NODE: Der letzte Gesandte der Antarii
Legends of Amberland II: The Song of Trees
Vielen Dank für die Übersicht. 👍🏻
Mein Highlight der Woche ist Metal Gear Solid Delta Snake Eater. 🐍 Wird Freitag gekauft und gezockt. ♥️ Freue mich darauf. 😊
MGS Delta installiert mit knapp 93gb, sowie Gears und Shinobi, wird eine tolle Woche 👍🏻
Mein Highlight ist natürlich Gears of War: Reloaded. Freue mich schon drauf den Multiplayer zu suchten🤗🤗🤗
Helldivers 2 mit Kumpels im MP und Gears Kampagne im Koop 💚
Captain Bones landet auf die Wunschliste, sieht interessant aus.
Gute Woche mit den drei Highlights Gears of War, Helldivers und Metal Gear Solid.
„For Democracy!“ Mit den Helldivers habe ich auf der Gamescom ein sehr cooles Foto machen können. Bei mir wird es nächste Woche wohl auch Helldivers 2 und Gears of War: Reloaded geben.
Gears of war 💚💚💚
Gears of War, bald geht’s los.
Das wird ne mega starke Woche mit Gears of War, MGS3 und Helldivers 2 🎮😎
MGS 👍