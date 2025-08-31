Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW36/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Metal Eden
Bad Cheese
Scar-Lead Salvation
Nachtmahr
Deadzone: Rogue
Attic Archive
Dragon Snack
Overpowered 1 – Mars Infestation
The Nameless City
Double Dangerous
Gunsmith Simulator
Hell is Us
The Order of the Snake Scale
Hollow Knight: Silksong
Above Snakes
Jötunnslayer: Hordes of Hel
Fling to the Finish
Adventure of Samsara
Candylands Journey
Chocolate Factory Simulator
DETECTIVE – Scene Crime
Cronos: The New Dawn
Daemon X Machina: Titanic Scion
NBA 2K26
Psycho Dream
Ragdoll Fighter
Karnevalshelden
DeTechtive 2112
Dragon Ruins
Folly of the Wizards
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
MAL gespannt auf Chronos
Nichts dabei das mich anspricht 😅 danke für die Info ✌🏻
Ist dabei eine ziemlich gute Woche.
Cronos auf jeden Fall spannend. Das Detective Crime-Spiel sieht auch aus, als könnte es vielleicht was für mich sein.
Cronos werde ich mir vielleicht mal im Sale kaufen, wenn es eine gute Story hat.