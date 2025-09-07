Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW37/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Firefighting Simulator: Ignite
Turtle Beach VelocityOne F-RX-Formel-Lenkrad
Yet Another Zombie Survivors
KARMA: The Dark World
Garfield Kart 2: All You Can Drift
Dead Reset
Labyrinthine Console Edition
Baki Hanma: Blood Arena
KEMCO RPG Selection Vol. 6
Smoots Crazy Wave
Inspector Waffles Early Days
The Devil Is In The Details
Borderlands 4
The Echo
Gloomy Eyes
EA SPORTS NHL 26
Aery – Viking Saga
Bei mir wird es diese Woche nur Borderlands 4.
Nichts dabei für mich und das ist auch gut so. BL4 vllt irgendwann mal, wenn’s wirklich gut geworden ist. Ansonsten hoffe ich das es erst im Oktober für mich weitergeht mit interessanten Spielen. 🍀✌️
Auf den ersten Blick nichts dabei, aber Gloomy Eyes sieht verdammt gut aus.
„Yet another Zombie Survivors“ muss ich unbedingt haben, die Demo hat mir schon viel Spaß gemacht, und natürlich auch „Borderlands 4“.
Für mich als NHL Fan natürlich NHL 26
Borderlands ist das Highlight der Woche, ich persönlich finde aber Zombie Survivors interessanter.
Inspector Waffles wird sicher auf der Box landen 😅 ansonsten is wohl nichts dabei. Borderlands wird irgendwann ma in nem sale geholt 🐙 danke für die Info