Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW37/2025

7 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Tobi-Wan-Kenobi 150655 XP God-at-Arms Bronze | 07.09.2025 - 09:08 Uhr

    Nichts dabei für mich und das ist auch gut so. BL4 vllt irgendwann mal, wenn’s wirklich gut geworden ist. Ansonsten hoffe ich das es erst im Oktober für mich weitergeht mit interessanten Spielen. 🍀✌️

    0
  4. Bootie Sweat 9920 XP Beginner Level 4 | 07.09.2025 - 09:34 Uhr

    „Yet another Zombie Survivors“ muss ich unbedingt haben, die Demo hat mir schon viel Spaß gemacht, und natürlich auch „Borderlands 4“.

    0
  6. Katanameister 192460 XP Grub Killer Man | 07.09.2025 - 09:46 Uhr

    Borderlands ist das Highlight der Woche, ich persönlich finde aber Zombie Survivors interessanter.

    1
  7. Rotten 68805 XP Romper Domper Stomper | 07.09.2025 - 10:02 Uhr

    Inspector Waffles wird sicher auf der Box landen 😅 ansonsten is wohl nichts dabei. Borderlands wird irgendwann ma in nem sale geholt 🐙 danke für die Info

    0

Hinterlasse eine Antwort