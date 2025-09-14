Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW38/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
LEGO Voyagers
BrokenLore: LOW
skate.
Frame Cat
Goat Out Of Hell
Creepy Redneck Dinosaur Mansion 3
King of Ping Pong: MEGAMIX
Tennis Pro Tournaments
Hidden Cats in Tokyo
ZOE Begone!
Deep Rock Galactic: Survivor
Moon Mystery
Cat Needs
Extinction Rifts
Dying Light: The Beast
Formula Legends
Platypus Reclayed
Arctic Awakening
Labyrinthine Console Edition
Bio Block
Mel The Cat
Petey Pedro unBEETable Adventure
Puzzle Quest: Immortal Edition
Spot Challenge 3D
Gang Wars – Cards and Bullets
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
Für mich ist eindeutig Dying Light The Beast🔥das absolute Highlight in der kommenden Woche was die neu veröffentlichten Games angeht🎮😉👌.
Ich weiß nicht ob ich bis zum Sale warte wegen dying light 🤔
Puzzle Quest hab ich Lust drauf, aber mal schauen ob ich mir das nicht eher für die Switch holen werde. Handheld-Modus steht dem Spiel schon ziemlich gut.
Manche Spiele sind einfach wie für die Switch gemacht
Dying Light the Beast ist das einzige Spiel, was mich die nächste Woche interessiert
Ich müsste mal wieder das erste Dying Light weiter zocken. Ich habe noch so viele Spiele auf meiner Liste die abgearbeitet werden wollen 😵💫
Endlich Dying Light: The Beast. Der Rest eher uninteressant.
Da ist sicher Dying Light das Highlight.