Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW38/2025

8 Autor: , in News / Xbox Store
Image: Dying Light: The Beast

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

  1. RS85 83940 XP Untouchable Star 2 | 14.09.2025 - 11:37 Uhr

    Für mich ist eindeutig Dying Light The Beast🔥das absolute Highlight in der kommenden Woche was die neu veröffentlichten Games angeht🎮😉👌.

  2. Ralle89 12100 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.09.2025 - 11:53 Uhr

    Ich weiß nicht ob ich bis zum Sale warte wegen dying light 🤔

  3. danbu 58410 XP Nachwuchsadmin 8+ | 14.09.2025 - 12:01 Uhr

    Puzzle Quest hab ich Lust drauf, aber mal schauen ob ich mir das nicht eher für die Switch holen werde. Handheld-Modus steht dem Spiel schon ziemlich gut.

  4. Katanameister 197160 XP Grub Killer Master | 14.09.2025 - 12:15 Uhr

    Dying Light the Beast ist das einzige Spiel, was mich die nächste Woche interessiert

  5. GERxJOHNNY 45350 XP Hooligan Treter | 14.09.2025 - 12:20 Uhr

    Ich müsste mal wieder das erste Dying Light weiter zocken. Ich habe noch so viele Spiele auf meiner Liste die abgearbeitet werden wollen 😵‍💫

