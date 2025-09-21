Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW39/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Baseless
ENDLESS Legend 2
Brews & Bastards
SpotCat vs The Cheddar Mafia In Asia
Forgive Me Father 2
Hyper Team Recon
Kingdom Shell – White Temple Edition
Radiant: Guardians Of Light
Electronics Puzzle Lab 2
Meow Moments: Celebrating Beats & Books
Edgar Poe: Wimmelbildspiel
INK ENIGMA: Hidden Object Challenges
Full Throttle Parking
Emerald Huntress
Silent Hill f
Endoparasitic
SWORN
Frozen Rune
Sonic Racing: CrossWorlds
Super Long Cat
Agatha Christie – Tod auf dem Nil
Extremely Powerful Capybaras
NBA BOUNCE
Mamorukun ReCurse!
Republic of Pirates
Giant Rush
Hotel Barcelona
EA SPORTS FC 26
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC
Napoleon Mädchen Episode 1
Crystal Veins
Hanoi Puzzles: Flip Match
Grief like a stray dog
Liquid Cat
Airborne Justice
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
Brews & Bastards sieht spaßig aus 😅 Sonic Racing: CrossWorlds erscheint schon, hat ik voll verrafft 😅✌🏻 danke für die Info
Sind och ein paar kleine games dabei für die Liste 🐙
Silent Hill f, Sonic Racing und Hotel Barcelona sind die für mich interessanten Titel.
Nichts dabei für mich. Dafür endlich dann übernächste Woche mit Final Fantasy Tactics. ♥️
Danke für die Übersicht. ✌🏻