Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW40/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Nicktoons & The Dice of Destiny
MOUTHOLE
LEGO Party!
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Train Sim World 6
Alien: Rogue Incursion Evolved Edition
Interwoven Emotions
Notice Me Leena-senpai!
Tiny Archer
Galacticon
King of Meat
Candy Rangers
Lorn’s Lure
Castle of Heart: Retold
Digimon Story: Time Stranger
Car Driving School Simulator
Go Fight Fantastic!
Castle Crumble
Judero
Piggly Pagly Boom
Stay Still
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
ROG Xbox Ally X jetzt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei Saturn vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei Saturn vorbestellen
Battlefield 6
- Battlefield 6 Phantom Edition – Xbox – 109,99 €
- Battlefield 6 Phantom Edition – PS5 – 109,99 €
- Battlefield 6 – Xbox – 84,99 €
- Battlefield 6 – PS5 – 84,99 €
Borderlands 4
- Borderlands 4 – [Xbox Series X] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [Xbox Series X] – 99,99 €
- Borderlands 4 – [PlayStation 5] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [PlayStation 5] – 99,99 €
- Borderlands 4 Super Deluxe – [PlayStation 5] – 129,99 €
DOOM: The Dark Ages
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | PlayStation 5 – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | Xbox Series X – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Standard Edition – PRE-PURCHASE │ Xbox Series X│S – Download Code – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Wearable Helmet Replica – 199,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | Xbox Series X – 209,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | PlayStation 5 – 209,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das King of the meat müsste ich mal ausprobieren erinnert mich voll an fall Guys
Mein Highlight nächste Woche ist Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. ♥️
Nur noch 2 Tage. 🥳
Digimon mal Abwarten später auf ein Sale !
Bin wirklich sehr gespannt wie sich das neue Digimon Story schlagen wird.
Für mich sind Digimon Time Stranger und Final Fantasy Tactics die interessanten Titel der Woche.
Bei mir genau dieselben zwei. Mal schauen ob ich beide direkt hole.
Ich warte auf Angebote, dann sollte auch alles vollständig sein mit Dlcs und Patches.
Ach ja, Digimon kommt ja auch schon. Ohje, so viele Spiele…
Nichts was ich mir auf meine Liste setzten würde.
Xbox ist diese Woche tote Hose. Aber immerhin kommen am Donnerstag Ghost of Yōtai und Super Mario Galaxy 1&2.
Das Alien Game sieht gut aus. Bin mal gespannt, wie die Rezensionen so ausfallen.