Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW40/2025

11 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: Digimon Story: Time Stranger

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

ROG Xbox Ally X jetzt vorbestellen

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Santi8210 3260 XP Beginner Level 2 | 28.09.2025 - 19:10 Uhr

    Das King of the meat müsste ich mal ausprobieren erinnert mich voll an fall Guys

    0
  2. Vayne1986 15055 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.09.2025 - 19:11 Uhr

    Mein Highlight nächste Woche ist Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. ♥️
    Nur noch 2 Tage. 🥳

    0
  4. AnCaptain4u 229975 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.09.2025 - 19:35 Uhr

    Bin wirklich sehr gespannt wie sich das neue Digimon Story schlagen wird.

    0
  5. Katanameister 206580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.09.2025 - 19:43 Uhr

    Für mich sind Digimon Time Stranger und Final Fantasy Tactics die interessanten Titel der Woche.

    1
  8. KingOfKings1605 170715 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 28.09.2025 - 21:42 Uhr

    Xbox ist diese Woche tote Hose. Aber immerhin kommen am Donnerstag Ghost of Yōtai und Super Mario Galaxy 1&2.

    0
  9. Gunslinger 18710 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 28.09.2025 - 22:44 Uhr

    Das Alien Game sieht gut aus. Bin mal gespannt, wie die Rezensionen so ausfallen.

    0

Hinterlasse eine Antwort