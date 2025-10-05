Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW41/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Little Rocket Lab
Blood of Mehran
SOPA – Tale of the Stolen Potato
Cats and Seek : Kyoto
Finding Paradise
Super Mining Mechs
Beacon of Neyda
Candy Rangers
Little Nightmares III
Nocturnal Whispers
Yooka-Replaylee
Rise Eterna 2
Lost Eidolons: Veil of the Witch
Barbie Reitwege
Snoopy & The Great Mystery Club
NASCAR 25
Bye Sweet Carole
Battle Puzzle 2048 – Wicked Witches
DIY Fashion Star
Battlefield 6
Next of Kin: Fidelity
Platzle
SUBNET – Escape Room Adventure
Little Nightmares Enhanced Edition
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
ROG Xbox Ally X jetzt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei Saturn vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei Saturn vorbestellen
Battlefield 6
- Battlefield 6 Phantom Edition – Xbox – 109,99 €
- Battlefield 6 Phantom Edition – PS5 – 109,99 €
- Battlefield 6 – Xbox – 84,99 €
- Battlefield 6 – PS5 – 84,99 €
Borderlands 4
- Borderlands 4 – [Xbox Series X] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [Xbox Series X] – 99,99 €
- Borderlands 4 – [PlayStation 5] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [PlayStation 5] – 99,99 €
- Borderlands 4 Super Deluxe – [PlayStation 5] – 129,99 €
DOOM: The Dark Ages
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | PlayStation 5 – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | Xbox Series X – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Standard Edition – PRE-PURCHASE │ Xbox Series X│S – Download Code – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Wearable Helmet Replica – 199,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | Xbox Series X – 209,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | PlayStation 5 – 209,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich warte noch auf ill und unrecord ….kingmakers wird wohl nichts mit Release an 8. 🤷
Battlefield 6 liegt schon auf der Platte. Ich freue mich schon drauf 😁