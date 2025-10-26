Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW44/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Simon the Sorcerer Origins
Wreckreation
Halls of Torment
Silly Polly Beast
The Outer Worlds 2
Post Trauma
Carnage: Battle Arena
KEMCO RPG Selection Vol. 7
Strike Force 3
ARC Raiders
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Mortal Kombat: Legacy Kollection
PAW Patrol Rescue Wheels: Championship
Asterix & Obelix: Mission Babylon
Tales of Xillia Remastered
Truck Driver: The Dutch Connection
BMX Streets
Infantry Attack
Laundry Store Simulator
Releaseburg
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
Danke für die Übersicht. 💚👍🏻 Highlight für mich ist ganz klar Dragon Quest I & II HD-2D Remake. ♥️✌🏻
Wow, starke Woche wieder, die Hälfte der Spiele würde ich in Zukunft mal zocken wollen.
Ich werde mir nächste Woche The Outer Worlds 2, Beneath und ARC Raiders gönnen.
Cool, Strike Force 3 haue ich mir mal auf die Wunschliste. Erstmal aber The Outer Worlds 2 zocken🙂
Auf den ersten Blick nichts Interessantes dabei. Aber das ist auch nicht verkehrt. Meine Wunschliste wächst eh schon zu schnell.
Simon, Outer Worlds, Xillia und Asterix wandern auf die WL.
Einzig interessante ist arc raiders Was aber schon längst vorbestellt ist.
Sind ein paar games für die Liste dabei, nichts was ik sofort brauch 😅✌🏻 danke für die Info