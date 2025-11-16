Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW47/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
The Berlin Apartment
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Morsels
Remnants of the Rift
RoboHero
Sektori
Spikeball Smash
Demonschool
Moonlighter 2: The Endless Vault
Saborus
Neon Inferno
Monsters are Coming! Rock & Road
Samurai Academy: Paws of Fury
JDM: Japanese Drift Master
Drizzlepath: Picturae
NeonBlast
Sailing the Winds
Save Room – The Merchant
Nicht gerade viele neue Spiele nächste Woche. Für mich nichts interessantes dabei. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Neon Inferno sieht ganz witzig aus.
Da fällt mir ein dass ich Moonlighter 1 habe
Moonlighter 2 kommt auf die Wunschliste. Neon Inferno und Demonschool sehen auch echt gut aus.
Irgendwie sah Moonlighter 2 nicht mehr so gut aus wie der erste Teil, aber mal schauen
Ich denke, das liegt am Art Style. Teil zwei sieht immer noch gut aus, aber der Vorgänger hatte diesen detaillierten Pixel Art Style, der in Verbindung mit der Farbpalette einfach super funktioniert hat.
Der Low Poly Style sieht zwar echt klasse aus, aber in meinen Augen auch nicht so unverwechselbar, trotz der gleichen (oder zumindest ähnlichen) Farbpalette.
Wenn man sichs nicht in echt leisten kann kann man wenigstens so tun als konnte man sich ne Wohnung in Berlin leisten!
Sind einige kleinere Spiele dabei, nichts besonderes.
Kein Silent Hill 2 Remake? Auch fehlen, glaube ich, noch das Outlaws and a Handful of Missions-Remaster. Moonlighter 2, JDM: Japanese Drift Master und Saborus sehen ganz interessant aus. Moonlighter 2 werde ich mir nächste Woche im Xbox Game Pass mal anschauen.
Da ist jetzt leider nichts dabei, was mich ausm Sessel katapultiert.
Saborus liest sich interessant 🤔
Sonst eher naja
Nichts dabei