Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW47/2025

11 Autor: , in News / Xbox Store
Image: Moonlighter 2: The Endless Vault

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

  1. Vayne1986 18975 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.11.2025 - 11:04 Uhr

    Nicht gerade viele neue Spiele nächste Woche. Für mich nichts interessantes dabei. Danke für die Übersicht. 👍🏻

  2. DrFreaK666 172260 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 16.11.2025 - 11:09 Uhr

    Neon Inferno sieht ganz witzig aus.

    Da fällt mir ein dass ich Moonlighter 1 habe

  3. Lord Maternus 347205 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.11.2025 - 11:11 Uhr

    Moonlighter 2 kommt auf die Wunschliste. Neon Inferno und Demonschool sehen auch echt gut aus.

  4. nexus258 56770 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.11.2025 - 11:16 Uhr

    Irgendwie sah Moonlighter 2 nicht mehr so gut aus wie der erste Teil, aber mal schauen

    • Lord Maternus 347205 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.11.2025 - 11:21 Uhr
      Antwort auf nexus258

      Ich denke, das liegt am Art Style. Teil zwei sieht immer noch gut aus, aber der Vorgänger hatte diesen detaillierten Pixel Art Style, der in Verbindung mit der Farbpalette einfach super funktioniert hat.
      Der Low Poly Style sieht zwar echt klasse aus, aber in meinen Augen auch nicht so unverwechselbar, trotz der gleichen (oder zumindest ähnlichen) Farbpalette.

  5. RainbowF 32233 XP Bobby Car Bewunderer | 16.11.2025 - 11:18 Uhr

    Wenn man sichs nicht in echt leisten kann kann man wenigstens so tun als konnte man sich ne Wohnung in Berlin leisten!

  7. Bootie Sweat 13500 XP Leetspeak | 16.11.2025 - 12:09 Uhr

    Kein Silent Hill 2 Remake? Auch fehlen, glaube ich, noch das Outlaws and a Handful of Missions-Remaster. Moonlighter 2, JDM: Japanese Drift Master und Saborus sehen ganz interessant aus. Moonlighter 2 werde ich mir nächste Woche im Xbox Game Pass mal anschauen.

  8. Mech77 59355 XP Nachwuchsadmin 8+ | 16.11.2025 - 12:13 Uhr

    Da ist jetzt leider nichts dabei, was mich ausm Sessel katapultiert.

