Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW48/2025

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Primal Fray
Project Motor Racing
A.I.L.A.
Compadrone: Land Wars
Kill it with Fire 2
Mudness Offroad & Buried Alive
Torii
The Last Case of John Morley
Delivery Driver Massacre
Star Ores Inc.
Aero Cosmos
Bee Simulator: The Hive
I’m on Observation Duty 8
Emoji Battlefield – Origins
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch nächste Woche nicht viel. Für mich persönlich nichts dabei. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Habe heute im Black Friday Sale A Plague Tale: Innocence & LUNAR Remastered Collection gekauft. 💚
Da ist für mich zum Glück rein garnichts für mich dabei. Habe dieses Jahr auch viel zu Geld für Konsolen und Spiele ausgegeben. Das einzigste Spiel das dieses Jahr noch kommt für mich ist Metroid Prime 4 und evtl. noch Assassins Creed Shadows aus dem Black Friday da dies ja angeblich viele Nutzer besser finden als mein persönliches Game of the Year Ghost of Yotei.