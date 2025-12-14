Xbox Store: Das sind die Spiele der neuen Woche KW51/2025

10
Image: The Legend of Princess Lyria

In der neuen Woche erscheinen die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

  2. Katanameister 268160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.12.2025 - 16:36 Uhr

    Nichts besonderes dabei, vielleicht schaue ich mal in Splitgate Reloaded bei Gelegenheit rein.

  3. de Maja 312335 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.12.2025 - 16:40 Uhr

    Perfekt, zu meinem Geburtstag Koreanerinnen aufreißen 😆

    Eh aber ne Adventstür würde ich morgen gerne nochmal mitnehmen 😉😆

  4. Vayne1986 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 14.12.2025 - 16:41 Uhr

    Nächste Woche nichts dabei.
    Nächstes Jahr geht es erst wieder für mich mit interessanten Spielen weiter.

    Danke für die Übersicht. 👍🏻

  7. Kenty 233870 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.12.2025 - 16:54 Uhr

    Hidden Cats geht natürlich immer, aber da ist mittlerweile trotzdem schon ein bisschen die Luft raus. Ich hatte aber neulich ein Spiel gefunden, was ähnlich ist, aber eine nette neue Idee mitbringt. Die Katzen spielen nämlich in einem Orchester, das je mehr Katzen man findet umso kompletter wird. Das Spiel heißt Shy Cats Hidden Orchestra. Hatte ich für eineinhalb Euro im Sale abgestaubt und finde es total nett.

