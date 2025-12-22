Xbox Store: Diese Games verschwinden Ende Dezember für immer

Diese Spiele sind bald für immer weg und nicht mehr im Microsoft Store verfügbar.

Ende Dezember stehen mehrere Games vor ihrer endgültigen Entfernung aus dem digitalen Store, was für viele von euch ein relevantes Thema ist, wenn ihr die digitalen Spiele noch kaufen wollt.

Hier die Liste der Spiele, die Ende Dezember aus dem Store entfernt werden:

Basureroes: Invasion

Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers

Gravity Oddity

Guilt Battle Arena

JoJo Siwa: Worldwide Party

Road to Exotics

Super Trunko Go

The Addams Family: Mansion Mayhem

Transformers: Battlegrounds