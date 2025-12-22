Xbox Store: Diese Games verschwinden Ende Dezember für immer

47 Autor: , in News / Xbox Store
Image: Gravity Oddity

Diese Spiele sind bald für immer weg und nicht mehr im Microsoft Store verfügbar.

Ende Dezember stehen mehrere Games vor ihrer endgültigen Entfernung aus dem digitalen Store, was für viele von euch ein relevantes Thema ist, wenn ihr die digitalen Spiele noch kaufen wollt.

Hier die Liste der Spiele, die Ende Dezember aus dem Store entfernt werden:

  • Basureroes: Invasion
  • Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers
  • Gravity Oddity
  • Guilt Battle Arena
  • JoJo Siwa: Worldwide Party
  • Road to Exotics
  • Super Trunko Go
  • The Addams Family: Mansion Mayhem
  • Transformers: Battlegrounds

47 Kommentare Added

  1. Ash2X 307980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.12.2025 - 14:43 Uhr

    Das Transformers, welches ich bei Gelegenheit nie angespielt habe… Vielleicht.
    Aber es ist von Outright Games also..puh.

    0
  7. Lostforlive 8210 XP Beginner Level 4 | 22.12.2025 - 16:03 Uhr

    Hmm Spiele Entfernung sind nicht so toll auch wenn ich davon aus das Transformers Spiel nichts kenne

    0
  8. Gonzo 28405 XP Nasenbohrer Level 4 | 22.12.2025 - 16:03 Uhr

    Auch nix für mich dabei, TF Battleground hatte ich mal interesse, ist aber verflogen.

    0

