Xbox Store: Diese Games verschwinden Ende Dezember für immer

Ende Dezember stehen mehrere Games vor ihrer endgültigen Entfernung aus dem digitalen Store, was für viele von euch ein relevantes Thema ist, wenn ihr die digitalen Spiele noch kaufen wollt.
Hier die Liste der Spiele, die Ende Dezember aus dem Store entfernt werden:
- Basureroes: Invasion
- Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers
- Gravity Oddity
- Guilt Battle Arena
- JoJo Siwa: Worldwide Party
- Road to Exotics
- Super Trunko Go
- The Addams Family: Mansion Mayhem
- Transformers: Battlegrounds
Das Transformers, welches ich bei Gelegenheit nie angespielt habe… Vielleicht.
Aber es ist von Outright Games also..puh.
Nix dabei
Echt schade, wenn Spiele im digitalen Nirwana verloren gehen.
Da ist zum Glück nichts wichtiges für mich dabei.
Nichts, was ich vermissen würde
Hab noch nie was von den Games gehört 😅
Hmm Spiele Entfernung sind nicht so toll auch wenn ich davon aus das Transformers Spiel nichts kenne
Auch nix für mich dabei, TF Battleground hatte ich mal interesse, ist aber verflogen.