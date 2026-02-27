Xbox Store: Diese neuen Spiele sind heute verfügbar

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.
Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.
Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.
Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Golfing Over It with Alva Majo
Hunt the Night
Towerborne
Manairons
City Hunter
WorldNeverland – Elnea Kingdom
No Sleep For Kaname Date
Sands of Aura
ChildStory
Corner Kitchen Fast Food Simulator
Resident Evil: Requiem
Trials of Olympus
Aquamarine
Tales of Berseria Remastered
Emoji Battlefield – Island Warfare
Laysara: Summit Kingdom
Mini Racer Car Shop Simulator
Shopping Mall Girl
Wild West Tycoon
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
Endlich kommt RE Requiem offiziell raus, hab gestern Abend schon einen Walkthrough kurz angesehen, macht einen guten Eindruck, ansonsten ist Tales of Berseria auch interessant heute.
Hat Media Markt und Saturn gesoffen, oder ich?
Beide wollen jetzt 984,98€ für das Ally-X?!
Gab es die kürzlich in Japan veröffentlichte Preiserhöhung jetzt auch in Deutschland?
Is doch der normale preis 😅✌🏻
Das waren doch immer 899€.
Habe eben mal gegoogelt, es scheint nur bei MM und Saturn so teuer zu sein. Aber gut, momentan ist es eh nicht drin 😀
Golfing Over It with Alva Majo sieht irgendwie interessant aus 😅 sonst ist heute nichts für mich dabei, danke für die Übersicht ✌🏻